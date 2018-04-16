دستگیری ۱۵ سارق و متهم در شهرستان رزن/پلمب یک واحد قهوه خانه

سرهنگ محمد باقرسلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف دستگیری سارقان، خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر و برخورد با هنجارشکنان، با حضور پلیس های تخصصی در سطح حوزه استحفاظی بخش سردرود این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ۱۷ دستگاه موتورسیکلت و ۲ دستگاه خودرو متخلف توقیف و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و یک عدد پلاک سرقتی کشف و ۳ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و مقدار ۳ گرم تریاک، ۶۰ سانت هروئین و ۶۰ سانت شیشه کشف شد.

سرهنگ محمد باقرسلگی بیان کرد: دستگیری ۳ نفر سارق مزارع، باغات و مغازه و ۹ نفر متهم جلبی، ۳ نفر معتاد و همچنین پلمب یک واحد قهوه خانه غیر مجاز از دیگر اقدامات ماموران در اجرای این طرح بود.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.