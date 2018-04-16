ارائه خدمات پذیرایی به دو میلیون و ۳۰۰ هزار زائر/ برپایی ۲۷ موکب

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله نظرپور ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان افزود: در راستای برگزاری هرچه بهتر راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی و ارائه خدمات به زائرین، ۲۷ موکب در داخل استان و مناطق مرزی به ارائه خدمات پرداختند.

نظر پور تصریح کرد: در همین راستا سه موکب در مرز شلمچه و ۱۷ موکب در داخل استان برپا شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گفت: راهپیمایی اربعین حماسی است و مردم از سراسر دنیا برای شرکت در آن اقدام می کنند.

وی با اشاره به عملکرد خوب استان در چهل سال انقلاب و دوران هشت ساله دفاع مقدس، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس به نسبت جمعیت استان رتبه اول حضور را داشت و امید است با تلاش همه جانبه در بازسازی عتبات عالیات نیز نقشی پررنگ تر ایفا کنیم.

نظر پور گفت: ستاد عتبات عالیات استان طی دوسال گذشته اقدامات مناسبی در کشور عراق انجام داده است.

وی افزود: استان در پروژه ای که دارای سه فاز است در نجف اشرف حضور و فعالیت دارد.

نظرپور تصریح کرد: دو فاز این پروژه تکمیل و فاز سوم تا پایان نیمه اول سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین ستاد عتبات عالیات استان در چند پروژه دیگر نیز مشارکت و فعالیت خوبی دارد.