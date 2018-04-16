بهره وری پایین از معضلات پیش روی بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری روز دوشنبه در جریان بازدید از طرح های کشاورزی شهرستان دهلران اظهار داشت: کشورمان در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و بحران آب در بسیاری از نقاط ایران هممواره وجود داشته و در پی خشکسالی های سالیان اخیر تشدید شده است.

وی تاکید کرد: بروز این مساله لزوم استفاده بهینه از منابع آب موجود را دوچندان کرده و همین امر باعث شده کشت برخی از محصولات به دلیل مصرف بالای آب صرفه اقتصادی لازم را نداشته باشد.

معاون وزیر جهاد اضافه کرد: این موضوع بویژه در استان هایی که با بارندگی کمتری روبرو هستند، باید بیشتر رعایت شود و این وزارتخانه نیز در این راستا از کشت محصولاتی که آب فراوانی مصرف می کنند همچون برنج بجز در استان های شمالی کشور حمایت نمی کند.

اکبری طرح پایلون ارتقای بهره وری آب را از برنامه های در دست اجرای این وزارتخانه عنوان کرد که در استان ایلام نیز اجرایی خواهد شد.

وی شهرستان دهلران را مستعد اجرای این طرح برشمرد و گفت: دشت های عباس، عین خوش و فکه با توجه به ارزیابی های صورت گرفته می توانند در اجرای این پروژه مشارکت داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد در صورت موفقیت اجرای این طرح بتوان آنرا به عنوان الگو در خارج از کشور همچون خاور نزدیک و شمال آفریقا انجام داد.