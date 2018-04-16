تحقق ۹۱ درصدی تخصیص اعتبارات نفت/ تزریق نقدینگی به استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر دوشنبه در شورای اداری استان افزود: تا روزهای پایانی سال گذشته، اعتبارات نفت با ۷۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت ۴۷ درصدی داشت که با تخصیص و تامین بخش دیگری از نقدینگی در روزهای گذشته، این میزان به ۹۱ درصد نقدینگی رسید.

نوروزی با اشاره به تخصیص اعتبارات و بودجه استان در سال گذشته، اظهار کرد: در سال ۹۶، در بخش اعتبارات ملی ۷۳ و در حوزه اعتبارات ملی استانی تخصیص ۸۶ درصدی به استان را شاهد بودیم که به نسبت میانگین کشوری میزان تخصیص ها قابل قبول است.

وی به اعتبارات مناسب هزینه ای در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این اعتبارات در بخش سایر ۶۷ میلیارد تومان بود که اضافه بر آن نیز ۱۸ میلیارد تومان در پایان سال تخصیص گرفتیم.

وی افزود: این اعتبارات در حوزه مانده مرخصی بازنشستگان، هزینه های انرژی و موارد دیون پذیر صرف شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: در همین راستا پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان تابع بودجه استانی تا پایان سال ۹۵ پرداخت شد.

وی با تاکید بر جذب اعتبارات هزینه ای توسط دستگاه ها، آخرین مهلت جذب اعتبارات را ۳۱ فروردین ماه عنوان کرد.

نوروزی تصریح کرد: همچنین گزارش جذب اعتبارات در بخش های مختلف توسط دستگاه ها در جلسات آتی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به جشنواره شهید رجایی و نحوه ارزشیابی دستگاه ها، خواستار ارائه خوداظهاری دستگاه ها تا ۱۵ ‌اردیبهشت به ستاد مرکزی دستگاه مورد نظر شد.

وی افزود: ۵۹ دستگاه استان در قالب جشنواره شهید رجایی مورد ارزیابی قرار می گیرند.