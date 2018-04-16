شعار امسال بیشتر از آنکه بحث اقتصادی باشد بحث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسملین سید شهاب الدین حسینی شامگاه دوشنبه در پنجمین نشست روسای اتحادیه انجمن های اسلامی کشور با اعلام این مطلب موضوع محوری جلسه را حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در کشورما نهادینه شود.

وی افزود:دشمنان در فکر ضربه زدن اقتصادی به اقتصاد کشور است رهبر معظم انقلاب با دقت و توجه شعار سال را انتخاب کرده است امسال نیزاوج همان شعار سال های گذشته است که از ۱۰ سال گذشته با موضوع حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تولید ملی شروع شده است.

وی گفت: امسال دهمین سال است که مقام عظمای ولایت بر پیشانی سال شعار اقتصادی گذاشتند تا این فرهنگ نهادینه شود و هم کسانی که به نحوی دلداده غرب و دلداده مارک های خارجی هستند به فرهنگ مصرف کالای ایرانی اهمیت دهند.

وی ادامه داد:توجه به شعار سال که از سوی مقام عظمای ولایت اعلام شده مولفه هایی دارد که می شود گفت نخستین ویژگی و مولفه اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی ایرانی و اسلامی است که ایشان در چند هدف پیگیری می کنند.

حسینی ادامه داد: مولفه و ویژگی دوم اینکه بتوانیم توجه و نگاه خودمون را به شعارهای سالهای گذشته معطوف کنیم و نتیجه بخشی تمام شعارهای سال های گذشته را در شعار امسال و برگشت به فرهنگ و کالای ایرانی را مد نظر قرار دهیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود : مولفه سوم شعار سال حمایت از کالای ایرانی خطاب به مسوولان است که مسوولان در قدم اول حرکت کرده و در مرحله بعدی مردم هستند که مردم توجه کنند و در این میان اتحادیه انجمن های اسلامی حلقه اتصال بین مردم و مسوولان هستند و امید است تبادل افکار گام مهمی در تحقق منویات رهبر انقلاب در کشور ما باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه شعار امسال بیشتر از اینکه بحث اقتصادی باشه بحث فرهنگی است اظهار داشت: این موضوع که برای استفاده از کالاهای خارجی اسطوره سازی شده است و اگر می خواهیم کالای ایرانی تهیه کنیم کالای ایرانی را با برند کشورهای دیگر استفاده می کنیم باید این اسطوره سازی ها را بشکنیم.

حسینی ادامه داد: باید این فرهنگ را در کشور خودمان نهادینه کنیم کالای ایرانی برای عمران و پیشرفت و آبادانی و ایجاد اشتغال و رهایی از رکودی که برای کشور عارض شده و متاسفانه خیلی از کارخانه ها را با رکود مواجه کرده که بسیاری از کارخانه ها با ۴۰ درصد کار می کنند اگر کیفیت سازی را در کارخانجات مطالبه نکنیم باز همدر کشور رکود بیشتر، بیکاری جوانان و عدم اشتغال و بحث آسیب های اجتماعی خواهیم داشت.

انتقاد از عملکرد رسانه ملی در عدم پرداختن به کالای ایرانی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد:یکی از آسیب هایی موجود در کشور ما استفاده از کالاهای لوکس است که به عنوان یکی از آفت اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب تعبیر می شود و ما باید این آفت اجتماعی را درمان کنیم. و یکی از راهکارها آشتی صدا و سیما با کالاهای ایرانی است.

حسینی یکی از وظایف اتحادیه انجمن های اسلامی را مطالبه گری اعلام کرد و افزود: ما باید از انجمن اسلامی مساجد، ادارات، بانک ها، مجموعه هایی که انجمن های اسلامی در آنجا تاثیر گذار هستند باید به یک مجموعه مطالبه گرتبدیل شویم تا مردم را سر سفره کالای ایرانی بنشانیم.

وی با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در عدم پرداختن به کالای ایرانی تصریح کرد: اگر صدا و سیما برند سازی کالاهای خارجی را در راس برنامه های خود داشته باشد و این موارد را دنبال کند و در برنامه سازی ها در سریال ها کالاهای لوکس را در رسانه ملی به تصویر بکشد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری به عنوان مقتدای انقلاب شعار کالای ایرانی بدهد چگونه می توان به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی امیدوار بود. قطعا در این صورت موفق نخواهیم شد.

وی به پتانسیل نهادهای فرهنگی و شبکه تبلیغ اشاره کرده و افزود:ما بعنوان سربازان ولایت در کنار کار فرهنگی به فرهنگ سازی اقتصادی و استفاده از کالاهای ایرانی نیازمندیم و مجموعه های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اعم از شبکه تبلیغ، مداحان، انجمن های اسلامی، هیئات مذهبی و... و. رسالت سنگینی در این باره داریم.

حسینی با اشاره به ظرفیت های تبریز افزود:تبریز به عنوان پایتخت انجمن های اسلامی در فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی باید همانند قبل پیشتاز باشد تا بعنوان اولینی دیگر مطرح شود.