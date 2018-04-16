قزوین میزبان مسابقات تنیس آزاد مناطق پنجگانه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها با شرکت ۴۴ ورزشکار از صبح امروز به میزبانی هیئت تنیس قزوین آغاز می شود.

مرحله نخست مسابقات آزاد مناطق پنجگانه کشور بدون حضور ۳۲ نفر برتر کشور در دو جدول مقدماتی و اصلی به میزبانی هیئت تنیس قزوین آغاز می شود.

در این رقابت ها ورزشکاران استان های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، مازندران، خراسان رضوی، همدان، گیلان و البرز تا یکم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

برد دختران فوتسالیست مقابل اوکراین با گلزنی بانوی قزوینی

اولین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و اوکراین با برتری ملی پوشان کشورمان در حالی به پایان رسید که فاطمه اعتدادی ملی پوش قزوینی گل دوم را وارد دروازه تیم اوکراین کرد.

این دیدار ۵ بر ۲ به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

بازی دوم دو تیم عصر امروز برگزار می شود.

چهارمین دوره لیگ تیراندازی استان با شناخت برترین ها به پایان رسید

در فینال رشته تپانچه، ابوالفضل کلهر از قزوین قهرمان شد، کمیل کلهر و طاها پاشایی از آبیک هم دوم و سوم شدند.

در فینال رشته تفنگ هم مهدیه عباسی فر، وحید قدیری و نرگس قنبری هر سه از قزوین عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت۷۲ ورزشکار از ۹ تیم در خانه تیراندازی مجموعه غدیر قزوین برگزار شد.