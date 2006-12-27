۶ دی ۱۳۸۵، ۸:۳۵

با مقدمه بهاء الدین خرمشاهی ؛

کتابی در بزرگداشت مقام پیامبر اعظم منتشر می شود

کتاب "جمال و خصال آخرین فرستاده" با مقدمه بهاء الدین خرمشاهی منتشر می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب " جمال و خصال آخرین فرستاده " با مقدمه و بازنگری بهاء الدین خرمشاهی به زودی از سوی نشر موسسه همشهری منتشر می شود .

این کتاب قرار است در روزهفتم دی  1385 به همراه روزنامه همشهری و با هدف توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در دکه های مطبوعاتی عرضه شود .

این موسسه نشر قصد دارد هر هفته یک کتاب را به عنوان ضمیمه روزنامه در دکه های مطبوعات و به همراه روزنامه توزیع کند. در مرحله اول این طرح به صورت هفتگی در پنج شنبه ها کتابی به قطع جیبی منتشر خواهد شد .

سید فرید قاسمی مدیر نشر همشهری درباره این طرح ، گفت : طرح کتاب همشهری در ابتدا به مضوعاتی هچون داستان، شعر، طنز، متون کهن و خلاصه رمان خواهد پرداخت و در مراحل بعدی و با افزایش نوبت انتشار، به موضوعاتی چون تاریخ و جغرافیا ، پزشکی و روانشناسی ، خانه و خانواده ، هنری و علمی ، می پردازد .

