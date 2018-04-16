یوسف یعقوبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فروردین ماه جاری از محل وصول مالیات بر ارزشافزوده ۱۰میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بهحساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و نقاط عشایری خراسان شمالی واریز شد.
یعقوبی نژاد افزود: طی سال گذشته ۶۲ میلیارد تومان از محل وصول مالیات بر ارزشافزوده بهحساب شهرداریها و دهیاریها واریزشده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، ۲۵درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: طی سال ۹۵، ۵۰ میلیارد تومان از محل وصول مالیات بر ارزشافزوده بهحساب شهرداریها و دهیاریهای خراسان شمالی واریز شد.
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