نگذارید خیلی زود، دیر شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه کار و کارگر در ستون"نگاه" شماره امروز خود در پیشنهادی به سازمان تامین اجتماعی آورده است: شرط دارا بودن حداقل 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه برای بهره مندی متقاضیان بیمه اختیاری از تسهیلات و مقررات قدیم و جدید ، احجاف به کسانی است که باری به هر جهت نمی توانند کار فرمایان خود را به ارسال لیست بیمه وا دارند. این امر نادری نیست و سازمان می داند در شرایط کنونی ، بسیارند کارگردانی که نمی توانند به راحتی بر این مشکل فایق آیند و در نتیجه ، با باید به نیرنگ متوسل شوند و خدای ناخواسته به ازای زیر پا نهادن اصول شرعی و اخلاقی خویش به نوعی از این مرحله بگذارند و یا آنکه محکوم به ادامه محرومیت خود باشند.

از آنسو ، اخیرا قانون احتساب خدمت سربازی ابلاغ شده و ظاهرا سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بر اساس سازو کاری که البته محل اختلاف است آنرا اجرا می کند.

بر این اساس ، سازمان می تواند با پذیرفتن سنوات خدمت سربازی به جای 360 روز سابقه کاری ، این مشکل را برای تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان حل کند و موجبات ادامه بیمه اختیاری آنها را فراهم سازد. فرض درست این است که سربازان منقضی خدمت در هر بخشی که مشغول به کار شوند( خدمات - صنعت - کشاورزی و غیره ) کارگرند و سازمان می تواند بر این اساس به ایجاد سازو کارهای لازم برای صیانت از نیروی کار و منابع بین النسلی صندوق بپردازد و در صورت لزوم، دولت را به مساعدت در این امر فرا بخواند، امری که می تواند مورد حمایت تشکل های کارگری و دولت معتقد به عدالت خواهی و مهرورزی قرار گیرد.

تجدید نظر سازمان در این شرط علاوه بر اینکه مانع بزرگ برخورداری بسیاری از هموطنان از بیمه اختیاری را رفع می کند، به احتمال زیال فرصتی برای بهبود مناسبات کارگران و کارفرمایان از یکسو و مناسبات میان آنها با مسوولان از سوی دیگر ایجاد می کند . این امر می تواند فشار کارگران در شرایط شکننده کنونی به کارفرمایان برای بیمه کردن آنها را کاهش می دهد.

این راهکاری ساده برای حل مشکل شمار زیادی هموطن است و دولت زیان نمی کند اگر بر این امر کمک کند. سازمان و دولت مدعی عدالت خواهی باید قبول داشته باشند که برای بسیاری از شهروندان در شرایط نامساعد فعلی ،" خیلی زود دیر می شود" و بسیاری از جوانان این مرز و بوم 40 و 45 ساله می شوند و شاید هرگز نتوانند چنین شروطی را محقق کنند.

هر گام مسوولان برای بهره مندی آحاد جامعه از خدمات بهتر و بیشتر ،ادای حق شهروندان است و منتی بر آنها نباید داشت . ضمن اینکه ایمان داشته باشیم که نابرابری ، تبعیض و بی عدالتی در هرشکل و به هر میزان ، دمل چرکینی است که اگر مداوا نشود ، روزی سرباز می کند و هیچ کس را ایمن نمی گذارد. شایسته است اگر سازمان تامین اجتماعی به این پیشنهاد فکر کند و در صورتی که واقعا آن را عملی نمی داند، دلایل آن را بگوید.