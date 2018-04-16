با دیپلماسی مانع از تعلیق کشتی شوید/ سکوت و سکون پاسخ مناسبی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون کشتی به نمایندگی از خانواده بزرگ کشتی با ارسال نامه به اعضای شورای امنیت ملی از آنها درخواست کرد با ورود تیم دیپلماسی کشور در برابر مناسبات آمریکایی – صهیونیستی کمیته بین المللی المپیک، مانع از محرومیت کشتی گیران و تعلیق کشتی ایران شوند.

خادم در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه تلاش ها و تقاضای کمک خانواده بزرگ کشتی در چهارماه گذشته و بویژه دوماه اخیر برای حل این مشکل به نتیجه ای نرسیده از اعضای شورای امنیت ملی خواست تا با توجه به کارنامه مدیریتی کمیته بین المللی المپیک در چشم بستن در برابر مواضع سیاسی کشورهای دنیا و برخوردهای دوگانه این نهاد که نشان دهنده مناسبات دیپلماتیک در درون کمیته بین المللی المپیک است با ورود تیم های دیپلماسی واجد شرایط برای مذاکره با کمیته بین المللی المپیک، در این زمینه از ورزش ملی کشور دفاع شود.



خادم در ادامه این نامه با اشاره به اینکه رقابتهای جهانی کشتی از تیرماه آغاز می شود، زمان بسیار محدود و فعالیت دیپلماتیک کاری زمان بر است و قهرمانان ملی در صف اول میدان پرچمدار دفاع از آبرو و عزت ایران هستند، خواستار دستور اقدام عاجل در این زمینه شد.



متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی

با سلام

نزدیک به چهار ماه است که ورزش ملی کشور، کشتی، در مواجهه با مناسبات حاکم بر "کمیته بین الملل المپیک"، دچار مسئله و مشکل جدیدی شده که پیش از این، مواجه نبود. مطمئن هستم که درجریان مسئله افزایش محرومیت های قهرمانان ملی کشتی در مواجهه با نمایندگان رژیم صهیونیستی هستید. موضوعی که فراتر از محرومیت قهرمانان ملی این رشته، که پرچم دار کسب افتخار و آبروی ملی در میادین بزرگ المپیک و جهانی برای کشور بوده و هستند، کشتی کشور را نیز با خطر تعلیق مواجه ساخته است.

پس از تلاش خاموش برای متوجه ساختن دوستانی که مسولان اصلی پیگیری این مسئله هستند و گریز ایشان از انجام پیگیری های جدی و لازم، به ناچار حدود دوماه است که خانواده بزرگ کشتی ایران، برای حمایت از قهرمانان ملی کشتی کشور، بطور مستقیم از شما رجال محترم سیاسی، که تصمیم گیران اصلی درباره مواضع سیاسی و فعالیتهای دیپلماتیک کشور در عرصه بین المللی هستید، تقاضای کمک نموده اند.

درخواست خانواده بزرگ کشتی ایران این است که به دستگاه دیپلماسی کشور ابلاغ کنید تا برای حمایت از قهرمانان ملی کشتی و بطور کلی ورزش ایران، دربرابر مناسبات آمریکایی- اسراییلی "کمیته بین المللی المپیک"، که مردم عزیز کشورمان را از کسب افتخارات ملی توسط قهرمانان نام آورشان محروم‌ می کند، با ورود تیم های دیپلماسی واجد شرایط به کمیته یاد شده، دفاع شود.

لازم به توضیح می داند، در کارنامه مدیریتی "کمیته بین المللی المپیک" ، ده ها مصداق از چشم بستن در برابر مواضع سیاسی کشورهای دنیا وجود دارد. دربرابر این چشم پوشی ها، مثال های متعددی نیز از اختصاص جرائم و محرومیت های مختلف در قبال رفتارهای سیاسی ورزشکاران به چشم می خورد. این برخوردهای دوگانه از سوی این نهاد بین المللی، نشان از آن دارد که مناسبات دیپلماتیک دردرون کمیته بین المللی المپیک، کاربرد جدی داشته و می تواند در سرنوشت قهرمانان ملی ما، در مواجهه با سیاست های جدید آن، بشدت موثر باشد.

رجال محترم سیاسی، قهرمانان ملی ما از شکست دربرابر حریفان هراسی ندارند، ما از "مفت بازی" بیزاریم....

عدم حمایت دیپلماتیک از قهرمانان ملی دربرابر سیاست های جدید کمیته بین المللی المپیک، مصداق بارز مواضعی نادرست است.

از تیرماه تا آبان ماه سال جاری، قهرمانان ملی کشتی ایران می باید در هشت مسابقه جهانی شرکت کنند. در تک تک این مسابقات، خطر محرومیت هایی که ذکر شد، کشتی گیران تیم های ملی و بطور کلی کشتی کشور را تهدید می کند.

زمان بسیار محدود است و فعالیت دیپلماتیک کاری است که نیاز به زمان دارد. متاسفانه عدم دغدغه مدیرانی که که باید در این مدت پیگیر این مسئله مهم و حیاتی ورزش ملی کشور می بودند، و شاید دغدغه "معاش سیاسی" از سوی ایشان، چهارماه زمان را از ما گرفت.

گمان نمیشود "سکوت" و "سکون " پاسخی مناسب برای درخواست منطقی و کاملا کاربردی قهرمانان ملی کشور باشد.

بیاد داشته باشیم، در میادین مبارزه ورزشی، قهرمانان ملی ما، در صف اول میدان، پرچمدار دفاع از ابرو و عزت ایران هستند.

عزت و آبرویی که برای مردم ما بسیار ارزشمند است و در شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود، بیش از گذشته بدان دلخوشند و با افتخارات و غرور ملی ان زندگی می کنند...

منتظر اقدام عاجل و اجرایی شما در حمایت از قهرمانان ملی کشور هستیم.