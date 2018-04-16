ریابکوف: آمریکا علنا اقتصاد روسیه را مورد حمله قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه از تلاش آمریکا برای نابود کردن اقتصاد کشورش خبر داد.

وی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک، تحریم ها و فشارهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه روسیه، هدف از این اقدام را اعلام جنگ علنی به اقتصاد این کشور ارزیابی کرد.

ریابکوف با اشاره به تلاش های آمریکا در گروه ۲۰ و کشورهای بریکس برای اعمال فشارهای بیشتر به روسیه، اقدامات یکجانبه آمریکا در تحریم کشورها را به باد انتقاد گرفت.

وی در عین حال از رایزنی ها و همکاری های روسیه با کشورهای هم پیمان و دوست به منظور مقابله با اینگونه اقدامات سخن گفت.

گفتنی است روز گذشته «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که این کشور تحریم های جدیدی را علیه روسیه در رابطه با وضعیت سوریه وضع خواهد کرد.