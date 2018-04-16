به گزارش خبرگزاری مهر، شهید آیت الله سید محمدباقر صدر بی شک یکی از آن نادرههایی است که گرد آمدن ویژگیهای متعدد در او از وی شخصیتی بینظیر فراهم آورده است. ایشان تنها در ساحت اندیشه به قلهها نرسید، بلکه در عمل و سلوک نیز ممتاز بود.
این شخصیت برای امروز جهان اسلام درخشندگیهای خاصی دارد که ضرورت پرداختن به ایشان و بزرگداشت یادشان را چندین برابر میکند.
با توجه به این جایگاه والا و با تأسف از مهجور ماندن این منبع پرفیض، دانشجویان عراقی در قم بر خود بایسته دانستند تا در ترویج و معرفی این شخصیت گرانقدر به نسل نو و دعوت به بهرهگیری از اندیشههای ارزشمند و مؤثر او گام بردارند.
لذا این دانشجویان درصدد برگزاری همایشی به مناسبت بزرگداشت این شهید بزرگوار و خواهر گرامیشان در شهر مقدس قم که مهد و محور فقاهت و علوم دینی در کشور است هستند.
لازم به ذکر است این همایش با مدیریت نهاد رهبری دانشگاه قم و به همت دانشجویان عراقی در قم در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ در تالار شهید بهشتی دانشگاه قم و با حضور چهرههای شناخته شدهای برگزار خواهد شد.
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