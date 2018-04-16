ضرورت تخصیص سالن اختصاصی برای هیئت های ورزشی شهرستان کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با بیانِ نظر خواهی از جوانان در بخش های مختلف گفت: در حوزه های مختلف می توان از جوانان نظرخواهی کرد شاید خروجی آن بتواند در بخش های مختلف راهگشا باشد. شنیدن سخنان جوانان از زبان خود آنها می تواند نتایجی را به دست دهد که شاید با جلسات متعدد نتوان به آن دست یافت.

وی همچنین در جهت کمک به هیئت های ورزشی عنوان کرد: درصدد هستیم برای هیئت های ورزشی ای که بصورت تخصصی در شهرستان فعالیت مینمایند سالنی تخصصی اختصاصی دهیم.

خدابخش در خصوص طلاق در بین جوانان نیز عنوان کرد: قسمت زیادی از طلاق ها در بین کسانی صورت می گیرد که پایین تر از میانگین سنی جامعه ازدواج می کنند. طلاق باعث ضربات روحی و افسردگی می شود که به عنوان یک پدیده خاموش ادامه زندگی این افراد را مختل می کند.

وی در ادامه افزود: باید تلاش نماییم در جامعه فرهنگِ ازدواجِ به هنگام نهادینه شود. ازدواج زود هنگام علی الخصوص در بین بانوان باعث آسیب های جسمی میشود که گاها جبران آنها در ادامه زندگی مقدور نیست.