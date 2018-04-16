صلاحیت «پمپئو» در کمیته روابط خارجی رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی نیوز، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا صلاحیت «مایک پامپئو» برای احراز وزارت خارجه این کشور را رد کرد.

به دنبال تهاجم سه جانبه شنبه هفته جاری به سوریه به سرکردگی آمریکا بدون کسب موافقت کنگره این کشور، برخی از سناتورهای موافق «مایک پمپئو» رئیس کنونی سازمان سیا اعلام کردند که وی و رئیس جمهوری این کشور مواضع خلاف دیپلماسی داشته و نمی توانند به وی برای کسب تصدی وزارت خارجه آمریکا رأی دهند.

با این رویداد، رأی گیری برای کسب موافقت سنا درباره پمپئو باید در صحن علنی به انجام برسد.

این درخواست درحالی مطرح شد که آمریکا، انگلیس و فرانسه بامداد روز شنبه مواضع دولت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند.

این اقدام به بهانه حمله شیمیایی ادعایی در شهر «دوما» سوریه انجام شد.

این‌درحالی است که این کشورها تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت دولت دمشق در این حمله ارائه نداده‌اند.