به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای ملل اعلام کرد این ویژه برنامه ها از ابتدای ماه ذیحجه و در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در مراکز فرهنگی منطقه یک آغاز شده و در اعیاد این ماه رونق بیشتری خواهد داشت.



از عمده برنامه های این ایام می توان به برگزاری مسابقاتی در میان خانواده های حجاج، مسابقه خاطره نویسی و نقل خاطره حجاج، نگارگری داستان های مرتبط با مراسم حج و به ویژه حج پیامبر، تورها و بازدیدهای مرتبط با مناسبت های این ایام، تهیه و توزیع بسته های فرهنگی در میان حجاج و برگزاری جشن های عیدانه در اعیاد غدیر و قربان اشاره کرد.



جشن های ویژه اعیاد قربان و غدیر در فرهنگسرای ملل (بزرگراه صدر، میدان پیروز، بوستان قیطریه)، کتابخانه شهید عظیمی (خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، رو به روی باشگاه شهید چمران، بوستان اندیشه)، کتابخانه دارآباد (میدان تجریش، خیابان باهنر، خیابان شهید اسماعیل هاشمی، بوستان دارآباد) و خانه فرهنگ توچال (ایستگاه اول تله کابین توچال) برگزار می شود.



علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 22671718 تماس بگیرند یا با پست الکترونیک melal@fsm.ir مکاتبه کنند.