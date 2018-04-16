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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۱۴

رئیس جمعیت هلال احمر کوهرنگ:

۴۰ خانوار عشایری در کوهرنگ گرفتار برف و کولاک شدند

۴۰ خانوار عشایری در کوهرنگ گرفتار برف و کولاک شدند

کوهرنگ - رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ گفت: ۴۰ خانوار عشایری در شهرستان کوهرنگ گرفتار برف و کولاک شدند.

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۰ خانوار عشایری در کوهرنگ گرفتار برف و کولاک شدند، اظهار داشت: بارش شدید برف در گردنه چری، تردد عشایر در حال کوچ این منطقه را با مشکل مواجه کرده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ نیروی امداد هلال احمر به منطقه اعزام شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر کوهرنگ ادامه داد: نیروهای امدادی با تجهیزات لازم به منطقه گردنه چری و منطقه صمصامی کوهرنگ برای امداد رسانی اعزام شده اند.

کوهرنگ در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 4272611

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