مسئولان باید در تحقق شعار سال پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی ظهر امروز دوشنبه در نخستین جلسه شورای اداری در سال جاری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، نامگذاری بسیار حکیمانه ای بود که امیدواریم بتوانیم به خادمین و سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی در این خصوص انجام وظیفه کنیم.

وی در ادامه ضمن تقدیر و قدردانی از عوامل اجرایی طرح آرامش بهاری که در اوایل فرودین ماه سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای طرح آرامش بهاری، کار بزرگی در استان صورت پذیرفت و برای نخستین بار در استان حدود ۸۰ مبلغ اعزامی از قم و بومی در این طرح شرکت داشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: این کار بزرگ که در ایام تعطیلات نوروزی صورت گرفت حاصل زحمات و همکاری ادارات اوقاف و امور خیریه در استان و همکاران در بقاع متبرکه و امامزادگان بوده است.