به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه مطبوعات استان گلستان، قدرت دائمی در خصوص ساماندهی آگهی‌های دولتی، اظهار کرد: قانون و بخشنامه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سال ۹۶ به همه استان‌ها ابلاغ‌شده در استان عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: استان گلستان همانند سایر استان‌ها این بخشنامه را در سال ۹۶ پیاده‌ سازی کرد، اما برخی از مطبوعاتی‌ها از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مدتی مهلت خواستند که اکنون چندین ماه از آن گذشته است .

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: ما خواهان برقراری عدالت در توزیع آگهی‌های دولتی بین نشریات هستیم و بنا داریم از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ این قانون را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه از مدیران نشریات درخواست داریم که از اعزام خبرنگاران برای دریافت آگهی دولتی پرهیز کنند، گفت: از ابتدای اردیبهشت ۹۷ آگهی دولتی به‌ صورت دستی تائید نمی‌شود و باید از طریق دستگاه‌های آگهی‌ دهنده به‌صورت مستقیم برای ارشاد استان ارسال شود.

دائمی اظهار کرد: نشریات استانی که درخواست دریافت آگهی‌های دولتی دارند باید کیفیت مناسب و گستره توزیع آن‌ها بر اساس دستورالعمل برای ارشاد مشخص شود تا بتوانند آگهی دولتی را دریافت کنند .

وی با اشاره به نامه‌ نگاری قبلی با دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: از تمام دستگاه‌های اجرایی استان درخواست داریم که از چاپ آگهی‌های دولتی در نشریات بدون دریافت «م/الف» از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان پرهیز کنند.