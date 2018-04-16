همایش شعر «بشکسه دیل» در رودسر برگزار می شود

علی فلاح رنجبر درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری انجمن شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر همایش شعر با عنوان «بشکسه دیل» به منظور نکوداشت استاد «احمد گرگین» شاعر گیلکی سرا گیلانی در شهرستان رودسر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم روز پنج شنبه ۶ اردیبهشت سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر برگزار می شود، افزود: در این همایش شاعران کشوری از جمله حسین مهدوی، بیوک ملکی و سید ضیاء الدین شفیعی و همچنین شاعران استانی از جمله محمد فارسی و محمد بشرا به عنوان مهمانان ویژه حضور دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر خاطرنشان کرد: قرائت شعر توسط این شاعران، اجرای موسیقی سنتی، برپایی میز طراحی و خوشنویسی به صورت زنده و پخش کلیپ سروده های استاد گرگین از جمله برنامه هایی است که در این همایش اجرا می شود.

استاد «احمد گرگین» از شعرای گیلکی سرای موفق، برجسته و پرآوازه گیلانی بود که ١٣ اسفند سال گذشته بر اثر بیماری دعوت حق را لبیک گفت.