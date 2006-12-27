الوند با اعلام این خبر راجع به روند ساخته جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر مرحله فیلمبرداری در جاده هراز دنبال می شود. از اول دی ماه ضبط سکانس های لوکیشن های شمال آغاز شده و اکنون همراه نیکی کریمی و محمدرضا فروتن در ارتفاعات و جنگل های آمل مشغول فیلمبرداری هستیم. بر اساس برنامه از نیمه دی برای ادامه فیلمبرداری به تهران برمی گردیم."



وی خاطرنشان کرد: "این فیلم از لوکیشن های متنوع و گسترده ای در سراسر کشور همچون تهران، شمال، شیراز و جزیره قشم برخوردار است و فیلمبرداری حدود دو ماه دیگر به طول می انجامد. این فیلم اثری متفاوت در کارنامه فیلمسازی ام به جهت مضمون و ساختار خواهد بود. "زن دوم" عاشقانه ای خاص و برخوردار از فضایی کاملاً ایرانی است."



فیلم سینمایی "زن دوم" بر اساس کتابی به همین نام نوشته مشترک فرشته طائرپور و مینو کریم زاده به تصویر درمی آید و مضمونی اجتماعی دارد. داستان فیلم درباره زندگی عاشقانه مهتاب و بهرام است که با رسیدن خبری به بحران کشیده می شود. آدم هایی از گذشته فراموش شده هر کدام آنها پا به ماجرا می گذارند و تعریفی دیگر از عشق و حق با خود به همراه می آورند. حادثه بر همه چیز سایه می اندازد و بهرام و مهتاب در موقعیت تصمیم گیری دشواری قرار می گیرند.



امیر آقایی، آناهیتا نعمتی و سحر ذکریا دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند. همچنین غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، جهانگیر میرشکاری صدابردار، مسعود بهنام صداگذار، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح چهره پردازی و فرشته طائر پور تهیه کننده این اثر سینمایی هستند.