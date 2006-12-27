الوند با اعلام این خبر راجع به روند ساخته جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر مرحله فیلمبرداری در جاده هراز دنبال می شود. از اول دی ماه ضبط سکانس های لوکیشن های شمال آغاز شده و اکنون همراه نیکی کریمی و محمدرضا فروتن در ارتفاعات و جنگل های آمل مشغول فیلمبرداری هستیم. بر اساس برنامه از نیمه دی برای ادامه فیلمبرداری به تهران برمی گردیم."
وی خاطرنشان کرد: "این فیلم از لوکیشن های متنوع و گسترده ای در سراسر کشور همچون تهران، شمال، شیراز و جزیره قشم برخوردار است و فیلمبرداری حدود دو ماه دیگر به طول می انجامد. این فیلم اثری متفاوت در کارنامه فیلمسازی ام به جهت مضمون و ساختار خواهد بود. "زن دوم" عاشقانه ای خاص و برخوردار از فضایی کاملاً ایرانی است."
فیلم سینمایی "زن دوم" بر اساس کتابی به همین نام نوشته مشترک فرشته طائرپور و مینو کریم زاده به تصویر درمی آید و مضمونی اجتماعی دارد. داستان فیلم درباره زندگی عاشقانه مهتاب و بهرام است که با رسیدن خبری به بحران کشیده می شود. آدم هایی از گذشته فراموش شده هر کدام آنها پا به ماجرا می گذارند و تعریفی دیگر از عشق و حق با خود به همراه می آورند. حادثه بر همه چیز سایه می اندازد و بهرام و مهتاب در موقعیت تصمیم گیری دشواری قرار می گیرند.
امیر آقایی، آناهیتا نعمتی و سحر ذکریا دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند. همچنین غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، جهانگیر میرشکاری صدابردار، مسعود بهنام صداگذار، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح چهره پردازی و فرشته طائر پور تهیه کننده این اثر سینمایی هستند.
مرحله فیملبرداری فیلم سینمایی "زن دوم" به کارگردانی سیروس الوند تا حدود یک هفته دیگر در تهران پیگیری میشود.
الوند با اعلام این خبر راجع به روند ساخته جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر مرحله فیلمبرداری در جاده هراز دنبال می شود. از اول دی ماه ضبط سکانس های لوکیشن های شمال آغاز شده و اکنون همراه نیکی کریمی و محمدرضا فروتن در ارتفاعات و جنگل های آمل مشغول فیلمبرداری هستیم. بر اساس برنامه از نیمه دی برای ادامه فیلمبرداری به تهران برمی گردیم."
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