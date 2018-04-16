به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سلگی بعد از ظهر دوشنبه در سفر یک روزه به شهرستان ابهر و در حاشیه افتتاح و کلنگزنی طرحهای حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۲۰ واحد مسکونی اقشار کمدرآمد در کشور را در دست اجرا داریم، افزود: خوشبختانه تا به امروز و با همت بلند خیرین، موفق به احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی اقشار کمدرآمد در کشور شدهایم.
وی با یادآوری اینکه انجمن خیرین مسکنساز کشور فعالیت خود را بهعنوان بخش مردمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام میدهد، تصریح کرد: پیشبینی احداث ۱۲۰ هزار واحد مسکونی اقشار کمدرآمد، یکی از اهداف برنامهریزی شده این انجمن بهشمار میرود که بعد از احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی، کار احداث ۱۵ هزار واحد مسکونی نیز به اتمام رسیده است.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز کشور با بیان اینکه امیدواریم با همراهی و حمایت خیرین بتوانیم مابقی تعهدات خود را در زمینه احداث واحدهای مسکونی اقشار کمدرآمد عملی کنیم، اظهار کرد: در مجموع و با مشارکت انجمن خیرین مسکنساز کشور، سازمان بهزیستی، راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ساخت ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی اجرایی خواهد شد.
سلگی یکی دیگر از برنامههای انجمن خیرین مسکنساز کشور را احداث واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو معلول عنوان و خاطرنشان کرد: پیشبینی ما احداث ۷۰۰۰ واحد مسکونی در این زمینه است که تا به امروز ۳۰۰۰ واحد مسکونی به اتمام رسیده است.
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