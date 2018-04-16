«ترزا می» باید در پارلمان انگلیس درباره حمله به سوریه پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه قرار است در پارلمان این کشور درباره مشارکت لندن در تهاجم سه کشور غربی به سوریه مورد بازخواست قرار گیرد.

بر این اساس، نمایندگان پارلمان انگلیس، تا ساعاتی دیگر در نشستی از نخست وزیر این کشور درباره اقدام نظامی لندن در حمله موشکی اخیر به سوریه توضیح خواهند خواست.

احزاب مخالف در انگلیس اعلام کرده اند که نمایندگان پارلمان باید پیش از پیوستن این کشور به آمریکا و فرانسه در این اقدام نظامی مورد مشاوره قرار می‌گرفتند.

اعضای حزب مخالف کارگر در این کشور می‌گویند قوانین انگلیس نیز برای جلوگیری از اتفاق‌های مشابه باید تغییر یابد.

این درخواست درحالی مطرح شد که آمریکا، انگلیس و فرانسه بامداد روز شنبه مواضع دولت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند.

این اقدام به بهانه حمله شیمیایی ادعایی در شهر «دوما» سوریه انجام شد.

این‌ در حالی است که این کشورها تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت دولت دمشق در این حمله ارائه نداده‌اند.