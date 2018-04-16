نام گذاری معابر شهری متناسب با داشته های شیراز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تنوری عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود: یکی از مشکلات مهم شهر شیراز عدم پیوستگی و ترکیب هماهنگ سیمای شهر است که ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات است.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات لازم الاجرا مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری است که تاکنون اجرایی نشده است.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: بخش زیادی از فرهنگ معماری و شهرسازی گذشته کشور برگرفته از شهر شیراز است که متاثر از مکتب شیراز بوده و امروز به فراموشی سپرده شده است.

تنوری تاکید کرد: باید از بروز ناهماهنگی نظری و کاربردی در فضاها و معابر شهری جلوگیری شود که در این راستا نیازمند کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری هستیم تا هرچه سریعتر هماهنگی لازم میان تمامی دستگاه های شهری انجام شود.

وی در خصوص نامگذاری های شهر شیراز نیز گفت: نامگذاری های شهر شیراز نیز باید متناسب با جایگاه شیراز باشد که متاسفانه در دوران گذشته شاهد کم توجه ای به این مهم بودیم زیرا شهر شیراز دارای بیشترین مشاهیر تاریخی و فرهنگی در زمینه های دینی، علمی و ادبی است.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: در بحث نام گذاری معابر و اماکن نیز باید شهدای شهر شیراز در اولویت باشند.