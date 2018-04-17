رضا دادویی کارگردان تئاتر درباره فعالیت های خود در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: چند ماهی است که با عرفان ناظر در حال بازنویسی نمایشنامه «وویتسک» هستیم تا آن را در نیمه اول سال جاری در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرم.

وی اظهار کرد: قصد ما در بازنویسی نمایشنامه «وویتسک» این است که این نمایشنامه را کمی ایرانیزه کنیم.

این کارگردان تئاتر افزود: هر چه زودتر به بازنویسی مدنظر از نمایشنامه می رسیم و تمرین های این اثر نمایشی را برای اجرا شروع می کنیم.

دادویی به اجرای نمایشنامه «تمام برگ ها مرده اند روی زمین» نوشته محمد چرمشیر در نیمه دوم سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: قصد دارم این نمایشنامه را همزمان با جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه شهرزاد روی صحنه ببرم و به همین منظور چند جلسه دورخوانی هم برگزار کرده ایم.

رضا دادویی سال ۹۶ نمایش «به مناسبت ورود اشکان» را در فرهنگسرای نیاوران به صحنه برد.