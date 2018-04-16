بارش برف و باران در محورهای ۱۰ استان/ ترافیک در آزادراه کرج-قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس راه راهور ناجا در حال حاضر بارش برف در محورهای استان های البرز و خراسان شمالی (اکثر محورها) و استان های مازندران (ارتفاعات محور هراز)، شرق استان تهران محورهای (هراز،فیروزکوه، پردیس و دماوند) و خراسان رضوی (محورهای جوین-برداسکن,قوچان-چناران) گزارش شده است.

براساس این اعلام همچنین بارش باران در اکثر محورهای استان های اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، غرب استان مازندران و استان تهران ادامه دارد. همچنین در محورهای استان هرمزگان محور لنگه-پارسیان باران می بارد.

همچنین مه گرفتگی همراه با کاهش دید در محور فیروزکوه(گردنه گدوک) گزارش شده است. و در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین طول محور ترافیک پرحجم و روان و نیمه سنگین است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.