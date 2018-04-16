تعرفه عوارض شهرداری ورامین برای اجرا در سال۹۷ تصویب شد

حسین دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تدوین عوارض محلی و بهای خدمات شهری همواره در دستور کار مدیریت شهری در هر سال قرار می گیرد، چرا که منابع درآمدی شهرداری ها از این طریق حاصل می شود، که این امر مانند هر سال برای سال ۹۷ نیز در شهرداری ورامین اجرا شد.

وی افزود: تعرفه عوارض محلی هر سال به تصویب شورای اسلامی شهر ورامین می رسد و از این بابت لازم الاجرا است.

شهردار ورامین بیان کرد: این دفترچه در پی جاسات کارشناسی متعدد و با در نظر گرفتن تمام جوانب تدوین می شود و سپس برای تصویب به صحن شورای اسلامی شهر رفته و در جلسات کارشناسی و تخصصی آن مرکز به عنوان نماینده های مردم شریف ورامین مورد بررسی قرار می گیرد.

شهردار ورامین، عوارض شهرداری را نوعی همکاری و هماهنگی شهروندان برای مشارکت در امور شهری دانست و گفت: همه ما باید در آبادانی، توسعه و پیشرفت شهرمان سهیم باشیم و این سهم نه تنها از راه پرداخت عوارض شهری که از طریق مشارکت در امور مرتبط با عمران، آبادانی، توسعه فرهنگی، حفظ و توسعه فضای سبز و دیگر موارد مرتبط میسر خواهد بود.

وی با بیان این که در سایه تعامل و هم دلی مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین می توان به کسب رضایت مردمی رسید، گفت: مسئولین شهر در مدت کمی که از خدمت رسانی مجموعه جدید شهرداری می گذرد، توانسته اند، نمره قابل قبولی از مردم و مسئولین دریافت کنند

وی تحول در امر زیبا سازی و المان شهری ورامین را از ضرورت ها و اولویت های برنامه شهرداری در سال جدید دانست و گفت: واحد زیباسازی می بایستی با جدیت و به صورت جهادی و با استفاده از تجهیزات جدید در این زمینه اقدام کند.