لباس اعضای ارکسترهای دولتی رونمایی شد/ حضور در جام جهانی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، لباس رهبران و اعضای ارکسترهای دولتی دوشنبه ۲۷ فروردین ماه طی یک نشست رسانه ای رونمایی شد. به موجب تفاهمنامه امضا شده بین بنیاد فرهنگی هنری رودکی از زیرمجموعه های معاونت هنری وزارت ارشاد و یک برند ایرانی، این شرکت مسئولیت طراحی و آماده‌سازی لباس رهبران و اعضای ارکسترهای تحت نظارت بنیاد رودکی را به عهده گرفته است. در این سال علاوه بر اجراهای داخلی و خارجی، ترکیبی از ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران اجراهای ویژه ای نیز در حاشیه جام جهانی فوتبال در روسیه و در شهرهای محل بازی های تیم ملی فوتبال ایران برگزار می‌کند.

علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی در ابتدای این نشست رسانه ای بیان کرد: لازمه داشتن ارکستر پایدار و مدیریت منسجم این است که فضای هنری تمام بخش ها و پیش نیازها مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس علاوه بر خود ارکسترها که باید صاحب شخصیت اجتماعی قوی شده و جایگاهی را در عرصه های بین المللی فراهم کند ما امشب شاهد اتفاق دیگری برای ارکسترها هستیم و آن اتفاق آراستگی اعضای ارکسترهاست تا با بهترین الگو در صحنه حاضر شوند.

وی ادامه داد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، مجموعه ارکسترهای بنیاد از طرف مجموعه ای حمایت می شود که در تولید پوشاک دارای درجه ممتازی است. این شرکت در کنار طراحی و اجرای لباس اعضای ارکسترها حمایت مالی نیز از حضور ما در جام جهانی داشته و با این حمایت ها، ارکسترهای ما در سه شهر روسیه به اجرای برنامه می پردازند.

صفی پور تاکید کرد: ما هنوز با موسیقی روز دنیا فاصله داریم اما معتقدم چنین حرکت هایی می تواند ما را به رسیدن یک هدف عالی که همسان بودن با دنیاست نزدیک کند.

طراحی لباس اعضای ارکستر با بررسی حرکت نوازندگان روی صحنه و توجه به پوشش بانوان موضوعاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد.

صفی پور درباره این همکاری توضیح داد: اینکه بنیاد رودکی بتواند از بخش های اقتصادی برای فعالیت های خود بهره مند شود، تاریخ طولانی ندارد ولی همه ما می دانیم ارکسترداری و کارهای اینچنینی بدون حمایت بخش اقتصادی پیش نمی رود. ما باید هنر را به شکلی برای بنگاه های اقتصادی معرفی کنیم که آنها در پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کنند.

مدیر عامل بنیاد رودکی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: ما باید کمک های دولتی را کمتر کنیم و به همین منظور مسیری را از پاییز سال گذشته شروع کردیم تا با کمک گرفتن از بخش های اقتصادی، هنر و بهره مندی از هنر را برای مردم را ارزان تر کنیم. ما در بررسی هایی که انجام دادیم شاهد حضور شرکت هایی بودیم که می توانستند مبلغ بیشتری را به ما برای حمایت پرداخت کنند اما با توجه به نوع فعالیت های این مجموعه و تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای همکاری با موسسات ایرانی ما با شرکتی ایرانی وارد مذاکره شدیم.

وی با اشاره نحوه معرفی برند ایرانی در روسیه توضیح داد: خوشبختانه با توجه به حسن نظری که از سوی این برند اتفاق افتاده موضوع بازگشت سرمایه چندان مورد توجه نبوده و من از این نوع نگاه مدیران تشکر می کنم.

صفی پور در پایان گفت: امیدوارم در کنار بازی تیم ملی فوتبال کشورمان بتوانیم هنر موسیقی ایرانی را به دنیا نشان دهیم.

علی مرادخانی، بهزاد فراهانی، شقایق فراهانی، سالار عقیلی، مهدی تاج، محمدرضا ساکت، غلامحسین زمان آبادی، سید عباس سجادی، شهرداد روحانی، فریدون شهبازیان، رازمیک اوحانیان، سید محمد میرزمانی، شکرخدا گودرزی، حریر شریعت زاده، اصغر همت، حمیدرضا نعیمی، بابک زرین، پژمان معمارزاده، پری ملکی و مهدی افضلی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

اجرای قطعه ایران به آهنگسازی بابک زرین، نوازندگی پیانو حریر شریعت زاده و خوانندگی سالار عقیلی و اجرای یک قطعه موسیقایی با هنرمندی تعدادی از اعضای ارکستر سمفونیک تهران با لباس جدید بخش های دیگر مراسم بود.