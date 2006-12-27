آمریکا در جستجوی ضرب الاجل دوماهه برای کره شمالی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، خبرگزاری کیودو گزارش داد که آمریکا این درخواست را طی برگزاری مذاکرات شش جانبه که هفته گذشته در پکن به بن بست رسید، مطرح کرد .



این خبرگزاری ژاپنی به نقل از منابع دیپلماتیک در پکن که خواستند نامشان فاش نشود، خاطرنشان کرد: طرف آمریکایی در خواست کرد که کره شمالی اقدامات اولیه واقعی برای خلع سلاح هسته ای را ظرف یک ماه و نیم تا دوماه اتخاذ کند .



دراین گزارش آمده است که این اقدامات از جمله توقف راکتور سایت هسته ای یونگ بیون و اجاره بازگشت به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است .



کره شمالی که در 9 اکتبر اقدام به آزمایش هسته ای کرد، خواستار آن شد که آمریکا در وهله اول تحریمهای مالی علیه یک بانک مستقر درماکائو ، متهم به جعل اسکناس و پولشویی را لغو کند .



کره شمالی نوامبر سال گذشته دراعتراض به تحریمهای مالی آمریکا از بازگشت به این مذاکرات خودداری کرد .



پیونگ یانگ هفته گذشته پس از 13ماه وقفه به این مذاکرات بازگشت ، اما اصرار کره شمالی و آمریکا بر مواضع پیشین خود سبب شکست این دور از مذاکرات گردید .

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