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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

۳۰۰ مجرم اینترنتی در لرستان دستگیر شدند

۳۰۰ مجرم اینترنتی در لرستان دستگیر شدند

پلدختر- فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۳۰۰ مجرم اینترنتی در این استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: فیلم تیراندازی خرم‌آباد که در فضای مجازی منتشرشده مربوط به پاییز ۹۶ بوده که عده‌ای افراد قانون‌شکن در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

وی افزود: بلافاصله چهار نفر از این افراد توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند و دستگیری یک نفر دیگر توسط پلیس فتا در حال پیگیری است و پلیس همه مطالبی را که در فضای مجازی وجود دارد را پیگیری می‌کند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲۸۹ پرونده توسط پلیس فتا در استان طی سال گذشته بررسی‌شده و حدود  ۳۰۰ نفر دستگیر شدند و بیشترین جرائم در حوزه کلاه‌برداری اینترنتی، مزاحمت‌های اینترنتی و نشر اکاذیب بوده است.

سردار مهدیان نسب افزود: پلیس فتا در لرستان یکی از توانمندترین پلیس‌های فتا در کشور است که همه به این موضوع اذعان دارند و هیچ‌چیز در فضای مجازی از چشم تیزبین پلیس پنهان نیست.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از کالاهای ایرانی و به دنبال تحقق شعار سال، نیروی انتظامی استان ٢٠ اولویت را در این زمینه مدیریت کرده و ١٣ اولویت با رویکرد اقتصاد مقاومتی دارد.

کد مطلب 4272750

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