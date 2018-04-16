۳۰۰ مجرم اینترنتی در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: فیلم تیراندازی خرم‌آباد که در فضای مجازی منتشرشده مربوط به پاییز ۹۶ بوده که عده‌ای افراد قانون‌شکن در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

وی افزود: بلافاصله چهار نفر از این افراد توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند و دستگیری یک نفر دیگر توسط پلیس فتا در حال پیگیری است و پلیس همه مطالبی را که در فضای مجازی وجود دارد را پیگیری می‌کند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲۸۹ پرونده توسط پلیس فتا در استان طی سال گذشته بررسی‌شده و حدود ۳۰۰ نفر دستگیر شدند و بیشترین جرائم در حوزه کلاه‌برداری اینترنتی، مزاحمت‌های اینترنتی و نشر اکاذیب بوده است.

سردار مهدیان نسب افزود: پلیس فتا در لرستان یکی از توانمندترین پلیس‌های فتا در کشور است که همه به این موضوع اذعان دارند و هیچ‌چیز در فضای مجازی از چشم تیزبین پلیس پنهان نیست.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از کالاهای ایرانی و به دنبال تحقق شعار سال، نیروی انتظامی استان ٢٠ اولویت را در این زمینه مدیریت کرده و ١٣ اولویت با رویکرد اقتصاد مقاومتی دارد.