گشتی در دنیای دانش

تاثیر منفی استفاده از داروهای معده بر استحکام استخوانها
بی.بی.سی: محققان دریافته اند استفاده طولانی مدت از داروهای معده می تواتند تاثیر منفی استحکام استخوانها داشته باشد.
تولید قفل صفحه کلید در اندازه مولکولی
لایو ساینس: به تازگی قفل کلیدی طراحی و ساخته شده است که در اندازه مولکولی بوده و از ضریب امنیتی فوق العاده ای نیز برخوردار است.
ارایه تکنیک جدید برای تشخیص اولیه آلزایمر
بی.بی.سی: دانشمندان از ارایه تکنیک جدیدی در زمینه تصویربرداری پزشکی با هدف تشخیص اولیه آلزایمر خبر دادند.
ارتباط مستقیم جاقی بر سرطان پروستات
یو.اس.ای.تودی: مطالعات انجام شده بر روی 70 هزار داوطلب نشان داد چاقی ارتباط مستقیمی با ابتلا به سرطان پروستات دارد.
4 میلیون ربات جدید در خدمت انسانها در سال 2007
استار: پیش بینی شده است که در سال 2007 حدود 4 میلیون ربات جدید در خدمت انسان ها قرار گرفته و به سرویس دهی مشغول شوند.
بروز آتش سوزی های طبیعی بیشتر همزمان با گرمایش زمین
لایو ساینس: محققان پیش بینی کرده اند همزمان با ادامه فرآیند گرمایش زمین، آتش سوزی های بیشتری مناطق جنگلی و طبیعت وحشی را در برخواهد گرفت.
تکنیک عجیب استطار حشرات در 47 میلیون سال پیش
لایو ساینس: دانشمندان آلمانی با کشف فسیل حشره 47 میلیون ساله از تکنیک خارق العاده آن در استتار محیطی حیرت زده شدند.
رشد 6 درصدی دارندگان تلفن همراه در چین
دی.جی.تایمز: بازار تلفن همراه در چین رشد خیره کننده ای داشته است به طوری که شمار دارندگان این دستگاه ها در مقایسه با سال گذشته در این کشور رشد 6 درصدی داشته است.
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