گشتی در دنیای دانش

تاثیر منفی استفاده از داروهای معده بر استحکام استخوانها

بی.بی.سی: محققان دریافته اند استفاده طولانی مدت از داروهای معده می تواتند تاثیر منفی استحکام استخوانها داشته باشد.

تولید قفل صفحه کلید در اندازه مولکولی

لایو ساینس: به تازگی قفل کلیدی طراحی و ساخته شده است که در اندازه مولکولی بوده و از ضریب امنیتی فوق العاده ای نیز برخوردار است.

ارایه تکنیک جدید برای تشخیص اولیه آلزایمر

بی.بی.سی: دانشمندان از ارایه تکنیک جدیدی در زمینه تصویربرداری پزشکی با هدف تشخیص اولیه آلزایمر خبر دادند.

ارتباط مستقیم جاقی بر سرطان پروستات

یو.اس.ای.تودی: مطالعات انجام شده بر روی 70 هزار داوطلب نشان داد چاقی ارتباط مستقیمی با ابتلا به سرطان پروستات دارد.

4 میلیون ربات جدید در خدمت انسانها در سال 2007

استار: پیش بینی شده است که در سال 2007 حدود 4 میلیون ربات جدید در خدمت انسان ها قرار گرفته و به سرویس دهی مشغول شوند.

بروز آتش سوزی های طبیعی بیشتر همزمان با گرمایش زمین

لایو ساینس: محققان پیش بینی کرده اند همزمان با ادامه فرآیند گرمایش زمین، آتش سوزی های بیشتری مناطق جنگلی و طبیعت وحشی را در برخواهد گرفت.

تکنیک عجیب استطار حشرات در 47 میلیون سال پیش

لایو ساینس: دانشمندان آلمانی با کشف فسیل حشره 47 میلیون ساله از تکنیک خارق العاده آن در استتار محیطی حیرت زده شدند.