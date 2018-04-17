احکام اعضای باند سرقت مسلحانه از بانک های شیراز و اصفهان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس محتویات این پرونده، متهمان با تشکیل یک باند به شیوه ماهرانه ای دست به سرقت از بانک های سطح شهر شیراز و اصفهان از سال ۸۸ تا ۹۰ زده اند.

برخی از اعضای این باند سرقت مسلحانه علاوه بر سرقت از بانک های اصفهان و شیراز در پرونده خود اتهامات دیگری از جمله نگهداری موادمخدر و سرقت محموله گوشی تلفن همراه را نیز داشته اند.

متهم ردیف اول به نام «ک.ق» ۴۸ ساله دارای محکومیت کیفری متهم به محاربه از طریق مشارکت در سرقت های مسلحانه از بانک های صادرات شیراز شعبه مشیر نو، مشارکت در سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه با مشارکت دیگر متهمان، مشارکت در سه فقره سرقت مسلحانه از بانک تجارت شعبه شهید رجایی شیراز در سال ۸۸، بانک ملت شعبه عاشق آباد اصفهان و بانک صادرات شعبه زفره فلاورجان.

متهم ردیف دوم به نام «ر.ب» ۴۳ ساله متهم به محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه فرزدقی، بانک رفاه شعبه تختی، بانک تجارت شعبه امیرکبیر، بانک مهر اقتصاد شعبه بنی هاشمی و بانک صادرات شعبه مشیر نو.

متهم ردیف سوم به نام«ب.گ» ۴۳ ساله از طریق مشارکت در یک فقره سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه مشیر نو.

متهم ردیف چهارم «ف.غ» ۴۶ ساله متهم به محاربه از طریق مشارکت در سه فقره سرقت مسلحانه از بانک تجارت شعبه شهید رجایی در سال ۸۸، بانک ملت شعبه عاشق آباد اصفهان در سال ۸۸ و بانک صادرات شعبه زفره فلاورجان و مشارکت در سرقت مسلحانه تلفن همراه.

متهم ردیف پنجم «م.ق» ۵۸ ساله متهم به محاربه از طریق مشارکت در یک فقره سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه زفره فلاورجان.

متهم ردیف ششم «ح.ص» اتهام نگهداری موادمخدر .

بر اساس رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، متهمان «ک.ق»، «ر.ب» و «ف.غ» به اتهام شرکت در سرقت های مسلحانه متعدد بانک به اعدام محکوم شدند.

متهم «م.ق» به اتهام محاربه در یک فقره سرقت مسلحانه به ۱۵ سال و یک روز زندان و متهم «ح.ص» به اتهام نگهداری موادمخدر و ارتباط با اعضای باند به ۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شدند.این آرا در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.

تشکیل باند سرقت مسلحانه در سال ۸۸

متهم «ک.ق» در سال ۸۸ در دو فقره سرقت مسلحانه از بانک های اصفهان نقش داشته و به اتفاق «ف.ق» از شیراز با خودرویی به اصفهان رفته و با متهم دیگر به نام «م.ق» که برادرش است هماهنگی کرده و حوالی ساعت ۸ صبح با سر و صورت پوشیده با کلاه کشی وارد بانک شده و مقدار نامشخصی وجه نقد از گاوصندوق بانک به سرقت می برند.

در ۲۹ بهمن ۸۸، متهم «ک.ق» به همراه «ر.ب» در حالی که سلاح جنگی کلاشینکف و کلت کمری به همراه داشته به بانک صادرات شعبه فرزدقی شیراز دستبرد زده و یک میلیارد و شصت میلیون ریال به سرقت بردند.در ۱۸ اسفندماه همان سال متهم «ک.ق» با نقشه قبلی با سر و صورت پوشیده به همراه «ر.ب» مسلح به کلاشینکف وارد بانک رفاه تختی شیراز شده و با تهدید کارمندان و مشتریان، ۴۴۳ میلیون ریال به سرقت بردند.

در ۲۵ فروردین ۸۹، متهم «ک.ق» به مقابل بانک تجارت شعبه امیرکبیر شیراز رفته و به همراه همدست دیگر خود «ر.ب» وارد بانک شده و با تهدید اسلحه و از کار انداختن دوربین مداربسته بانک به سقف شلیک کرده و مبلغ ۴۵ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال به سرقت برده و متواری شدند.

متهم «ک.ق» پس از ۱۰ ماه توقف اعمال مجرمانه خود در ۲۸ بهمن ۸۹ به قصد سرقت مسلحانه بانک مهر اقتصاد شعبه بنی هاشمی شیراز در حالی که سر و صورت خود را پوشیده بود به همراه «ر.ب» وارد بانک شده و پس از مجروح کردن معاون بانک با سرقت ۱۲۰ میلیون ریال و گرفتن خودروی پراید یکی از کارمندان بانک از محل متواری شدند.

در ۱۰ بهمن ۹۰، متهمان «ک.ق» و «ر.ب» به قصد سرقت مسلحانه از بانک صادرات مشیر نو شیراز با سر و صورت پوشیده مسلح به کلاشینکف و کلت کمری وارد بانک شده و با سرقت ۷۳۲ میلیون و ۴۳۲ هزار ریال و سرقت خودروی یکی از کارمندان بانک از محل متواری شدند.

متهم «ک.ق» به همراه «ف.غ» در حالی که ملبس به لباس نیروی انتظامی بودند ، خود را مامور معرفی کرده و با تهدید راننده ای اقدام به سرقت محموله تلفن همراه وی کرده و ۲ هزار و ۵۵۳ گوشی به سرقت برده اند.در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۲ با انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه سردسته این باند به نام «ک.ق» در منطقه سلطان آباد شناسایی و نامبرده دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه وی، دو قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه سلاح کلت کمری، ۱۰۶ عدد فشنگ جنگی و تعدادی تفنگ شکاری کشف شد. با دستگیری این متهم، تلاش ها برای شناسایی مخفیگاه سایر متهمین آغاز و در نهایت متهمان دیگر نیز دستگیر شدند.