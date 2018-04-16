مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی دکتر محبی را به سمت مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران منصوب کرد در این حکم انتصاب خطاب به دکتر محبی آمده است:

امید است با استعانت از خداوند متعال و بر اساس اهداف و برنامه ها و خط مشی دولت تدبیر و امید و با بهره‌مندی از تجارب ارزنده اساتید، محققان، کارشناسان و همکاران متعدد و ایثارگران جامعه آموزش عالی کشور و مشارکت فعال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه‌ها در گسترش و تعمیق فرهنگ ایثارگران در وزارت، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اعم از اعضای هیأت علمی، مدیران، کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر و جانباز، برنامه‌های مناسبی طراحی تا به لطف الهی و فعالیت اثربخش جناب عالی و همکاران روحیه و منزلت این عزیزان و خانواده‌های محترم‌شان بیش از پیش تقویت شود.