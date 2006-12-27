رژیم اسرائیل2700 فلسطینی را بدون محاکمه بازداشت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست،"شائول گوردون" رئیس دادگاه استیناف کرانه باختری وزارت جنگ اسرائیل در گفتگو با هفته نامه " باماهان" از تشکیل نشدن پرونده اتهامات علیه برخی از بازداشت شدگان انتقاد کرد.

وی گفت که کار پرونده سازی و درخواست 2 هزار نفر از بازداشت شدگان انجام شده و مدت بازداشت آنها در بسیاری موارد کوتاه شده است.

گوردون تصریح کرد که موارد حتی افرادی هم که درخواستهای خود را مطرح و پرونده سازی نمی کنند، در حال بازنگری است.

عملکرد رژیم صهیونیستی در بازداشت با انتقاد گروههای حقوق بشر و فلسطینی ها روبرو شده است، چرا که آنها می گویند اگر وزارت جنگ اسرائیل مدرکی علیه مظنونان دارد، باید آنها را محاکمه کند.

گوردون که که پس از شش سال پست خود را ترک می کند؛ در برخی موارد از این انتقادها حمایت کرده است.