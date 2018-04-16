انصارالله یمن حضور هادی در نشست ظهران را به باد تمسخر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار الیمن، محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی جنبش انصارالله گفت: چیزی که عربستان و همپیمانانش از ما می خواهند حتی این نیست که شریک آنان در اداره کشورمان باشیم بلکه می خواهند کارکنانی کوچک باشیم این چیزی است که برای ما یمنی ها می خواهند، بدون کرامت و بدون حاکمیت باشیم، با طرفی نشست و برخاست می کنند که نه تنها او را نماینده قانونی ملت یمن می شمارند بلکه مدعی هستند که آنان برای بازگرداندن مشروعیت وی است که با این کشور می جنگند !

عبدالسلام افزود: وی (عبد ربه منصور هادی) در نشستی حضور می یابد که یمن بارزترین موضوع مورد بحث در آن است، اما او را ساکت رها می کنند، نه سخنرانی ای می کند و نه به امری اشاره می کند در حالی که پادشاه بحرین سخنرانی مهمی درباره وضعیت یمن بیان می کند !!

وی بیان کرد: دیگران درباره دیدگاهشان برای راه حل سیاسی و انسانی در یمن، اظهار نظر می کنند، و وی ساکت است چرا که چیزی به دست او نیست، و تنها چیزی که از وی خواسته شده این است که روی صندلی نشسته باشد و پرچم جمهوری یمن روبه رویش باشد و شاید همین را لطف بزرگی به او، به حساب بیاورند. کشورهای ائتلاف در نشست های زیادی گرد هم آمدند، و او (هادی) طبیعتاً نمی دانسته و خبر نداشته و مهم نبوده که بعدها بداند یا نه.

سخنگوی انصارالله یمن گفت: مشروعیتی که به خاطر آن می جنگند و طول و عرض یمن را به خاطر آن نابود کرده اند، و بیش از 25 میلیون شهروند یمنی را به خاطر آن محاصره کرده اند، این همه ویرانی بزرگ و محاصره ظالمانه به خاطر این بوده که یک صندلی را حفظ کنند تا آن شخص رویش بنشیند، فرقی نمی کند این شخص که باشد، تنها ظاهرش و نامش از یمن باشد اما همانند کارمندی دون پایه هر چه بخواهند کلمه به کلمه اجرا کند. علت منع کردن هادی از سخنرانی این بود که آنها از او فقط یک چیز می خواهند و آن این که یک تکه گوشت باشد بر روی صندلی در مقابل تلویزیون.

عبدالسلام گفت: آنها هادی را به خاطر ترس از اظهارات مهم و مواضع قدرتمند از سخنرانی منع نکردند چرا که اصلا اگر صحبت می کرد از آنها نسبت به منافعشان مخلص تر و در بازار افترا زنی و دروغ پردازی از آن ها زننده تر و کثیف تر بود، و بیش از خود شاه، شاهانه بود، و به ایران و حزب الله و حشد الشعبی (بسیج مردمی) و شیعیان و حوثی ها و کودتا و امامیه ای ها و مرتجعین و بازماندگان نظام و شبه نظامیان، فحاشی می کرد، و از سلمان برای موضع جدی خود در نجات یمن و از کمیته امداد ملک سلمان که اگر نبود ملت یمن از گرسنگی تلف شده بود بینهایت تشکر می کرد !! و ابداً تشکر از ولی عهد امانتدار و شهردار ریاض و سایر کشورهای ائتلاف به ویژه امارات را فراموش نمی کرد و دسته گل هایی به منظور تشکر تهیه می کرد تا کسی از میان آنان از وی ناراحت نشود و او را قبل از برخاستن از جایش مجازات نکند، چرا که آنان خوب می دانند با کسی که خود را در جایگاه خیانت و مزدوری قرار داده، چگونه رفتار کنند.