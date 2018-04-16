آماده باش تیم های واکنش سریع و امداد و نجات جمعیت خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نجات اظهار کرد: با توجه به بارش سنگین برف و باران در محورهای مواصلاتی استان تمام نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر اعم از تیم های واکنش سریع، پایگاه های امداد ونجات در جاده و کوهستان، پرسنل و نجاتگران به صورت آماده باش کامل در آمدند که در صورت بروز حوادث احتمالی خدمات خود را به خودروهای گرفتار در برف ارائه دهند.

نجات افزود: با توجه به لغزندگی جاده ها هم اکنون تردد در محورهای مواصلاتی استان به کندی و در محور بجنورد به اسفراین در گردنه اسدلی تردد با زنجیر چرخ ممکن است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: تمامی پایگاه های امداد و نجات استان در جاده ها آمادگی کامل جهت اسکان خودروهای گرفتار در برف کولاک را دارند.