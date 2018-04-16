نرخ بیکاری سال گذشته ۱۲.۱ درصد شد/ کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩٦ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان میدهد که ١٢،١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ١٣٩٥، ٠,٣ درصد کاهش یافته است.
در سال ١٣٩٦، ٤٠,٣ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٥)، ٠.٩ درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ٢٥,٣ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٦ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات سالانهی نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان میدهد، این نرخ نسبت به سال قبل ٠.٦درصد کاهش یافته است.
تعداد شاغلین در سال ١٣٩٦ به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر رسید که نسبت به سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، همچنین نسبت اشتغال در سال ١٣٩٦ به ٣٥,٥ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش ١.٠ درصدی داشته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان میدهد که در سال ١٣٩٦، ١٠,٤ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٨.٨درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٢.٠ درصد و کشاورزی با ١٧.٦ درصد قرار دارند.
خاطر نشان میسازد اطلاعات نتایج طرح مذکور به صورت تفصیلی به زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.
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