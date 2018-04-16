هیچ زبانی قدرت تشکر از جانفشانی هلال احمری ها را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدی نسب در همایش "شکرانه نعمت" که در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد، اظهارداشت: جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر کشور ما در کنار مردم آسیب دیده سایر کشورها بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه هلال احمری ها از جان و عمر خود مایه گذاشتند تا به همنوعان خود کمک کنند، افزود: هلال احمری ها تلاش کردند پناهی برای بی پناه ترین‌ها باشند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: اینجا ایران است؛ مهد مهربانی و با تاریخ طولانی و فرهنگ کهن که در قالب داستان و کتب مختلف برای کمک به همنوع، آثار مختلف دارد.

وی با بیان اینکه ما مفتخریم با چنین دین و فرهنگی به مردم خدمت کنیم، عنوان کرد: این جلسه تشکیل شد تا از تلاش و از خودگذشتگی امدادگران، جوانان و داوطلبان در حوادث یک سال گذشته تشکر کنیم.

به گفته وی، در حوادث مهمی نظیر برف و کولاک که جاده های یخ زده اجازه و جرات به هر کس را نمی داد، امدادگران پررنگ بودند و دلاورانه به همنوعان خود خدمت کردند.

محمدی نسب با تاکید بر اینکه زلزله ای که بنیان خانه ها را سست کرده بود و به جز امدادگران کسی به این مکان ها ورود نمی کرد، گفت: نجاتگران داوطلب در سخت ترین شرایط جان شریفشان را کف دست گرفته و هیچ زبانی قدرت تشکر از آنها را ندارد.

وی تاکید کرد: به نمایندگی از مردم،از همه امدادگران، داوطلبان و جوانان تشکر می کنم و دستتان را می بوسم.