به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با تاکید بر حمایت از کلای ایرانی، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی حمایت از تولید و کالای ایرانی در جامعه امری مهم و تاثیرگذار است که آموزش و پرورش در این عرصه نقشی مهم و اساسی را به خود اختصاص داده است.

اعتماد، تعصب به خرید کالای داخلی را لازمه تحقق شعار سال و مدد نظر رهبری برشمرد و افزود: خرید اجناس ایرانی و داخلی زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل در کشور خواهد شد و بالابردن کیفیت کالای ایرانی از سوی تولیدکنندگان نیز امری جدی و ضروری است.

وی با اشاره به سالروز نام‌گذاری روز ارتش جمهوری اسلامی از سوی امام خمینی (ره) اظهار داشت: امروز ارتش جمهوری اسلامی با تمام توان و به برکت خون شهدا در کنار سایر نیروهای مسلح در منطقه عرض اندام می‌کند و فضا را برای دشمنان ناامن کرده است.

فرماندار شهرستان دیر، نقش سپاه پاسداران را در جنگ تحمیلی و پس از آن در عرصه مختلف، سازندگی، بازسازی و مقابله با گروهای تروریستی نقشی پر رنگ برشمرد و گفت: امروز سپاه پاسداران همچون زمان جنگ تحمیلی در میدان های مختلف سازندگی، بازسازی ،پروژه های مختلف عمرانی و جاده‌سازی و مقابله با گروه‌های تروریستی در آمادگی کامل برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب قرار دارد.

اعتماد، قرار گرفتن مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی آب دیر در مدار را امری لازم و ضروری برشمرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور و در استان بوشهر، تکمیل پروژه مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی ذخیره آب دیر باید مهمترین اولویت آب و فاضلاب در سال جاری باشد.

فرماندار شهرستان دیر از اختصاص هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای جاده های بین مزارع شهرستان دیر در سال جاری خبر داد و افزود: در سال جاری هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار به منظور احداث جاده های بین مزارع آبدان،بردخون و قسمتی نیز در روستای لمبدان تصویب شد.

فرماندار شهرستان دیر از آغاز عملیات اجرایی انتقال آب به روستای دمیگز در دو ماه آینده خبر داد و با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران در ادارات شهرستان، گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مانند پارک‌ها و تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر روستایی می‌بایست یکی از اولویت های مهم بنیاد مسکن شهرستان دیر باشد.

مسئولان با تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند

امام جمعه دیر نیز در این جلسه گفت: فاصله گرفتن از ارزش‌ها و کمرنگ شدن روحیه جهادی، دلیل برخی مشکلات در جامعه خواهد بود.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی، گسترش مکتب، دین و اسلام را در جامعه لازم و ضروری برشمرد و اظهار داشت: اجرای مقرارات در جامعه می بایست با زبان لطف و اغنا توسط مسئولان صورت گیرد تا چهره اسلام و مکتب خدشه دار نشود.

حسینی با محکوم کردن حمله موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه به خاک سوریه، افزود: این اقدام جنایتکارانه به یک کشور مستقل محکوم و بر خلاف قوانین بین المللی صورت گرفت.

وی پیروزی‌های متعدد جبهه مقاومت را تنها دلیل خشم این اقدام جنایتکارانه آمریکا و هم پیمانان آنها برشمرد و تصریح کرد: آنها از این اقدام جنایتکارانه هیچ سودی نبردند بلکه یک دستاورد مهم برای دولت و ملت سوریه داشت که به خیابان‌ها آمدند و سرسختانه از ملت و حاکمیت خود دفاع کردند.

امام جمعه دیر با تاکید بر عملیاتی شدن شعار سال توسط مردم و مسئولان، گفت: نخبگان جامعه، صاحبان تریبون و اصحاب رسانه باید با نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید داخلی در جامعه تلاشی مضاعف داشته باشند و مسئولان نیز با غیرت و تعصب خود از کالای ایرانی حمایت کنند.