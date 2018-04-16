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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲۲:۱۴

فرماندار دیر:

۷.۴ میلیارد ریال برای جاده‌های بین مزارع شهرستان دیر اختصاص یافت

۷.۴ میلیارد ریال برای جاده‌های بین مزارع شهرستان دیر اختصاص یافت

بوشهر - فرماندار شهرستان دیر از اختصاص هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای جاده های بین مزارع شهرستان دیر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با تاکید بر حمایت از کلای ایرانی، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی حمایت از تولید و کالای ایرانی در جامعه امری مهم و تاثیرگذار است که آموزش و پرورش در این عرصه نقشی مهم و اساسی را به خود اختصاص داده است.

اعتماد، تعصب به خرید کالای داخلی را لازمه تحقق شعار سال و مدد نظر رهبری برشمرد و افزود: خرید اجناس ایرانی و داخلی زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل در کشور خواهد شد و بالابردن کیفیت کالای ایرانی از سوی تولیدکنندگان نیز امری جدی و ضروری است.

وی با اشاره به سالروز نام‌گذاری روز ارتش جمهوری اسلامی از سوی امام خمینی (ره) اظهار داشت: امروز ارتش جمهوری اسلامی با تمام توان و به برکت خون شهدا در کنار سایر نیروهای مسلح در منطقه عرض اندام می‌کند و فضا را برای دشمنان ناامن کرده است.

فرماندار شهرستان دیر، نقش سپاه پاسداران را در جنگ تحمیلی و پس از آن در عرصه مختلف، سازندگی، بازسازی و مقابله با گروهای تروریستی نقشی پر رنگ برشمرد و گفت: امروز سپاه پاسداران همچون زمان جنگ تحمیلی در میدان های مختلف سازندگی، بازسازی ،پروژه های مختلف عمرانی و جاده‌سازی و مقابله با گروه‌های تروریستی در آمادگی کامل برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب قرار دارد.

اعتماد، قرار گرفتن مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی آب دیر در مدار را امری لازم و ضروری برشمرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور و در استان بوشهر، تکمیل پروژه مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی ذخیره آب دیر باید مهمترین اولویت آب و فاضلاب در سال جاری باشد.

فرماندار شهرستان دیر از اختصاص هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای جاده های بین مزارع شهرستان دیر در سال جاری خبر داد و افزود: در سال جاری هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار به منظور احداث جاده های بین مزارع آبدان،بردخون و قسمتی نیز در روستای لمبدان تصویب شد.

فرماندار شهرستان دیر از آغاز عملیات اجرایی انتقال آب به روستای دمیگز در دو ماه آینده خبر داد و با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران در ادارات شهرستان، گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مانند پارک‌ها و تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر روستایی می‌بایست یکی از اولویت های مهم بنیاد مسکن شهرستان دیر باشد.

مسئولان با تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند

امام جمعه دیر نیز در این جلسه گفت: فاصله گرفتن از ارزش‌ها و کمرنگ شدن روحیه جهادی، دلیل برخی مشکلات در جامعه خواهد بود.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی، گسترش مکتب، دین و اسلام را در جامعه لازم و ضروری برشمرد و اظهار داشت: اجرای مقرارات در جامعه می بایست با زبان لطف و اغنا توسط مسئولان صورت گیرد تا چهره اسلام و مکتب خدشه دار نشود.

حسینی با محکوم کردن حمله موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه به خاک سوریه، افزود: این اقدام جنایتکارانه به یک کشور مستقل محکوم و بر خلاف قوانین بین المللی صورت گرفت.

وی پیروزی‌های متعدد جبهه مقاومت را تنها دلیل خشم این اقدام جنایتکارانه آمریکا و هم پیمانان آنها برشمرد و تصریح کرد: آنها از این اقدام جنایتکارانه هیچ سودی نبردند بلکه یک دستاورد مهم برای دولت و ملت سوریه داشت که به خیابان‌ها آمدند و سرسختانه از ملت و حاکمیت خود دفاع کردند.

امام جمعه دیر با تاکید بر عملیاتی شدن شعار سال توسط مردم و مسئولان، گفت: نخبگان جامعه، صاحبان تریبون و اصحاب رسانه باید با نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید داخلی در جامعه تلاشی مضاعف داشته باشند و مسئولان نیز با غیرت و تعصب خود از کالای ایرانی حمایت کنند.

کد مطلب 4272915

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