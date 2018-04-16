بازیکنان از گذشته هنوز ناراحت هستند/ گرشاسبی تلاش زیادی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر السد در ورزشگاه آزادی گفت: بازی قابل قبولی از خود ارائه دادیم و توانستیم به یک برد خوب دست یابیم اما متاسفانه باید بپذیریم دیگر تیم ها روز به روز بهتر می شوند چه از لحاظ مالی و چه از نظر جذب بازیکن اما متاسفانه تیم های ایرانی هیچ تغییری نمی کنند و این باعث می‌شود تا نتوانیم مقابل تیم های بزرگ موفق باشیم.

وی در خصوص مشکلات مالی پرسپولیس افزود: همه بازیکنان ناراحت هستند. متاسفانه مدیریت قبلی عملکرد خوبی نداشت و جریمه های بی مورد و سنگینی را برای بازیکنان در نظر گرفت. خود من هم جریمه شدم. ما برای تی شرت هایی که به هوداران می دادیم توسط باشگاه جریمه می داشیم و من بابت این قضیه ۶۰ میلیون جریمه شدم اما این روزها گرشاسبی تلاش می کند تا بتواند این مشکلات را برطرف کند و وظیفه ماست که با او همکاری کنیم ولی به صراحت می بینم که هنوز همه بازیکنان از این قضیه دلخور هستند.

کاپیتان پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا این ناراحتی ها می تواند در تمدید قرارداد بازیکنان تاثیرگذار باشد گفت: مسلما تاثیر خواهد داشت اما اعتقاد دارم بازیکنان پرسپولیس آنقدر با تجربه هستند و به پرسپولیس عشق می ورزند وقرارداد خود را با پرسپولیس تمدید خواهند کرد.

حسینی درپاسخ به این سئوال که برای مرحله بعد چه تمهیداتی خواهید اندیشید گفت: ما تلاش می کنیم تا با هر تیمی که قرار است بازی کنیم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم تا بتوانیم مرحله بعد را با موفقیت به پایان برسانیم و به دور نیمه نهایی برسیم.

کاپیتان پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بازهم باید بگویم که رفتار مسئولان گذشته پرسپولیس مناسبت نبود و باعث شد تا بازیکنان بیش از اندازه از وضعیت موجود آن زمان دلخور باشند.