خسارت سنگین بارش تگرگ به مزارع پسته گناباد

علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش تگرگ در گناباد باعث شد تا کارشناسان جهاد کشاورزی از مزارع مختلف گناباد بازدید و میزان خسارات های وارد شده را بررسی کنند.

وی افزود: برآورد اولیه کارشناسان از خسارت تگرگ از سامانه بارشی اخیر حدود ۸۵۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: بیشترین میزان خسارت در گناباد براثر تگرگ روز گذشته به باغات پسته و مزارع گندم است و به کشاورزان توصیه می کنیم محصولات خود را بیمه کنند.

حسین زاده خاطرنشان کرد : خوشبختانه بارش تگرگ کوتاه و تنها بخش هایی از برخی روستاها را تحت تاثیر قرار داده است.