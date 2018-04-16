  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲۲:۲۶

مدیر جهاد کشاورزی گناباد خبر داد؛

خسارت سنگین بارش تگرگ به مزارع پسته گناباد

خسارت سنگین بارش تگرگ به مزارع پسته گناباد

گناباد- مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: بارش تگرگ ۸۵۰ میلیون تومان به مزارع پسته و گندم گناباد خسارت وارد کرد.

علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش تگرگ در  گناباد باعث شد تا کارشناسان جهاد کشاورزی از مزارع  مختلف گناباد بازدید و میزان خسارات های وارد شده را بررسی کنند.

وی افزود: برآورد اولیه کارشناسان از خسارت تگرگ از سامانه بارشی اخیر حدود ۸۵۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: بیشترین میزان خسارت در  گناباد براثر تگرگ روز گذشته به باغات پسته و مزارع گندم است و به کشاورزان توصیه می کنیم محصولات خود را بیمه کنند.

حسین زاده خاطرنشان کرد : خوشبختانه بارش تگرگ کوتاه و تنها بخش هایی از برخی روستاها را تحت تاثیر قرار داده است.

کد مطلب 4272919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها