ستاد نمازجمعه مهریز ستاد برتر استان یزد شد

حجت الاسلام رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ارزیابی های صورت گرفته در سال ۹۶ از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مدیریت ستادهای نمازجمعه کشور، ستاد نمازجمعه شهر مهریز به عنوان ستاد نمونه استانی سال ۹۶ در استان یزد انتخاب شد.

وی با اشاره به شاخص‌های بررسی شده در ارزیابی عملکرد ستادهای برگزاری نمازجمعه در استان عنوان کرد: توجه به برنامه های فرهنگی اجتماعی از سوی ستاد، اطلاع رسانی خطبه ها در قالب نوشتار، فیلم و صوت، تعامل با مسئولان شهر، همکاری با شهروندان در برنامه های شهرستان و ... از جمله این شاخص‌ها بوده است.

شریفی با بیان اینکه در حال حاضر در ۲۸ نقطه استان یزد نمازجمعه اقامه می شود، بیان کرد: همه ستادهای برگزاری نمازجمعه فعالیت خوبی در راستای برگزاری این فریضه عبادی ـ سیاسی دارند و برخی از آنها توانسته اند با فعالیت‌های خود، شکوه و رونق خاصی به نمازجمعه ها ببخشند.

به گزارش مهر، شهرستان مهریز با جمعیت ۴۵ هزار نفری در ۳۰ کیلومتری مرکز استان یزد واقع شده است.