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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲۳:۴۳

خرید ۳۲۵۰تن جواز قزاقستان جهت تأمین نهاده های دامی آذربایجان غربی

خرید ۳۲۵۰تن جواز قزاقستان جهت تأمین نهاده های دامی آذربایجان غربی

ارومیه - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از خرید ۳۲۵۰ تن جو از کشور قزاقستان در جهت تأمین نهاده های دامی دامداران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فضل اله قریشی با بیان این مطلب اظهار داشت: اتحادیه دام و طیور استان با مشارکت اتحادیه دامداران اقدام به واردات سه هزار و ۲۵۰ تن جو از کشور قزاقستان کرده که در حال  توزیع بین دامداران و تشکل ها در این استان است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی نیز از طریق پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی استان نقدینگی لازم را جهت انجام واردات تامین نموده  و نقش اساسی در واردات این نهاده مهم در کنار تشکل های دامداران داشته است.

وی افزود: با توجه به پایین بودن قیمت جو وارداتی نسبت به بازار و با توجه به وضعیت نهاده های تولیدی در حال حاضر توزیع جو وارداتی اتحادیه های دامداری نقش بسزایی در جلوگیری از کمبود این نهاده در بازار مصرف، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی دامداران و کاهش قیمت خوراک دام تولیدی استان خواهد داشت.

کد مطلب 4272938

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