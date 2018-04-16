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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲۳:۴۱

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

کمیته آب و فاضلاب کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد

کمیته آب و فاضلاب کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد

یزد ـ نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته آب و فاضلاب در کمیسیون عمران مجلس خبر داد.

ابوالفضل موسوی بیوکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمیته آب و فاضلاب در کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد، از برگزاری نخستین جلسه این کمیته خبر داد.

وی عنوان کرد: این کمیته به منظور رسیدگی به مسائل حوزه آب و برق کشور تشکیل شده است.

موسوی بیوکی خاطرنشان کرد: با توجه وضعیت منابع آب و تغییرات اقلیمی و همچنین میزان نزولات جوی به ویژه در مناطق مرکزی کشور، ضرورت تشکیل این کمیته به شدت احساس می‌شد.

وی یادآور شد: مدیریت برداشت از ذخایر آبی همچنین شیوه‌های مصرف در بخش‌های مختلف از مهمترین ماموریت‌های این کمیته به شمار می‌رود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جمله مباحث دیگری که در این جلسه مطرح شد، بحث تولید برق بود و با توجه به کاهش تولید برق از نیروگاه‌های برق آبی و در صورت عدم برنامه ریزی در مصرف در تابستان علاوه بر آب با مشکل قطعی برق هم روبرو خواهیم شد.

کد مطلب 4272945

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