مجید ندیری، دبیر بخش بین الملل هشتمین جشنواره بین المللی رادیو، درباره بخش های مختلف جشنواره به خبرنگار مهر گفت: "قسمت بین الملل دو بخش اصلی و ویژه دارد. بخش ویژه شامل چهار بخش با موضوعات "صبح بخیر" مربوط به برنامه های صبحگاهی، بخش افکتیو به مدت پنج دقیقه به افکت اختصاص دارد، بخش قرآن و رسول اکرم (ص) و بخش برنامه فارسی زبان در حوزه فرهنگ، هنر و ادب فارسی است. بخش اصلی هم در پنج قالب آرم استیشن، آنونس، نمایش، مستند رادیویی و آزاد برگزار می شود."

وی در ادامه افزود: "بخش اصلی و ویژه جشنواره نسبت به سال های گذشته تغییر کرده است. در جشنواره هفتم موضوع بخش اصلی آزاد بود، اما در هشتمین جشنواره رادیو که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، قالب های مشخصی برای بخش اصلی تعیین کردیم. همچنین در بخش ویژه برنامه فارسی زبان را اضافه کردیم که کشورهایی که به زبان فارسی آشنایی دارند و علاقمند به شرکت آثارشان در این بخش هستند، آثار را ارائه دهند."

مدیر رادیو ورزش با اشاره به ارسال فراخوان این جشنواره به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی گفت: "ما فرم شرکت آثار را به جشنواره ABU (اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه) و EBU (اتحادیه رادیو و تلویزیون های اروپا) ارائه کردیم و با آنها مکاتبه داشتیم. همچنین سایت جشنواره برای اولین بار در تقویم ABU درج شده است، حتی برخی کشورها از ما اطلاعات بسیاری درباره جشنواره خواستند تا در اختیارشان بگذاریم."

ندیری خاطرنشان کرد: "جشنواره اهداف مختلفی دارد. البته محور کلی همانند جشنواره های گذشته است، اما بخش های مختلفی به آن اضافه شده است. به عنوان نمونه تمام رادیوها بخش صبحگاهی دارند. دلیل قرار دادن بخش برنامه های صبحگاهی در جشنواره هشتم مقایسه تکنیک های مختلف برنامه های صبحگاهی بوده و اینکه برنامه سازان با نوع تفکر یکدیگر آشنا شوند."

وی در پاسخ به این سئوال که در جشنواره هشتم چه تمهیداتی برای ایجاد ارتباط بین برنامه سازان ایرانی با کشورهای دیگر در نظر گرفتید، گفت: "در جشنواره هشتم تعداد ورک شاپ و کارگاههای آموزشی را افزایش می دهیم. در جشنواره هفتم ورک شاپ ها قبل از جشنواره برگزار شده بود، اما در جشنواره هشتم در داخل جشنواره برقرار است تا برنامه سازان بهتر بتوانند با نحوه کار برنامه سازان کشورهای دیگر هم آشنا شوند."

دبیر بخش بین الملل هشتمین جشنواره بین المللی رادیو اشاره کرد: "جشنواره هشتم در مشهد برگزار می شود. ما علاوه بر کسانی که آثارشان در جشنواره هشتم راهی بخش مسابقه شده، از صاحب نظران و مسئولان رادیوها هم دعوت می کنیم تا تبادل اطلاعات انجام شود."