احتمال وارد شدن خسارت به باغات و مزارع لرستان با کاهش دمای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان با صدور اخطاریه در مورخه ۹۷/۱/۲۷ با تأکید بر ناپایداری های پیش بینی شده در اطلاعیه های قبلی، اعلام کرد که بارش های روز دوشنبه که تا صبح فردا نمود بیشتری خواهد داشت و نیز با توجه به ماهیت رگباری بودن بارش ها در اغلب نقاط، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی و احتمالاً رگبار تگرگ نیز همراه می شود.

شایان توجه است بارش علاوه بر ارتفاعات، ممکن است در برخی از مناطق سردسیر(شرق استان) به صورت رگبار برف هم مشاهده شود. همچنین برای امشب و فردا شب، کمینه دمای هوا در سطح استان کاهش می یابد که به ویژه در نواحی سردسیر(شمالی و شرقی) ممکن است سبب بروز خساراتی به محصولات باغی و زراعی شود.

از این رو توصیه می شود برای جلوگیری از خسارت های احتمالی تمهیدات لازم بکار گرفته شود.