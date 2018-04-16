ظریف: کشورهای همسایه بهترین بازار را برای تولیدات ایرانی دارند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشومان در جمع اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، کارکنان ارگانهای ایرانی مستقر در تاجیکستان و خانواده های آنها با اشاره به نقش مهم کارکنان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به ویژه کشور هم زبان و هم فرهنگ تاجیکستان، اظهار داشت: با تاجیکستان سابقه تاریخی، زبان و فرهنگ مشترک داریم و علقه های فرهنگی و تاریخی به روابط دو کشور ویژگی خاصی بخشیده است که در نتیجه نقش کارکنان نمایندگی را در حفظ و گسترش روابط و دوستی ها با ملت و دولت تاجیکستان ویژه ساخته است.

وی افزود: دولت و مردم تاجیکستان برادران، همزبان و هم دینان ما هستند؛ بنابراین روابط با آنها از حساسیت زیادی برخوردار است.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز امیدواری نسبت به گسترش روابط ایران و تاجیکستان، تاکید کرد: همکاریهای اقتصادی دو کشور حوزه مهمی است و اگر بدنبال حمایت از کالای ایرانی هستیم، کشورهای همسایه مهمترین بازارها را برای تولیدات داخلی دارند.

ظریف ادامه داد: در ملاقات امروز با رئیس جمهور تاجیکستان، وی علاقه زیادی به استفاده از خدمات مهندسین ایرانی نشان داد. هر چند با تاجیکستان مرز مشترک نداریم اما علاقه مندیها و دوستی دو کشور عمق و گستره زیادی دارد.

وی زبان و ادبیات قوی فارسی را در روابط با تاجیکستان حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: همان گونه که ما در مدارس کشورمان از فردوسی، سعدی و حافظ میخوانیم؛ آنها نیز می خوانند و نسبت به این شاعران احساس وابستگی عمیق می کنند که عمق ارتباط فرهنگی دو کشور مورد تاکید رئیس جمهور تاجیکستان نیز بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خطاب به کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، گفت: شما سفرای فرهنگ ایرانی هستید و کار شما برای تقویت هر چه بیشتر علقه های دو ملت بسیار مهم است.

ظریف با بیان اینکه اگر احترامی در سطح دنیا داریم به دلیل مردم کشورمان است، اظهار داشت: امانتداری، راستگویی، پرهیزکاری، رفتار خوب و عمل به تعهد و معرف یک ملت است. ملت بزرگی که در برابر سختیهای بسیار چون جنگ و تحریم مقاومت کرده و سربلند بیرون آمده است.

وی در پایان تاکید کرد: باید در تمامی شئونات زندگی توجه کنیم که نمایندگان چه مردمی هستیم. ما در مقابل آنها مسوولیم.