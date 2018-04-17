تایید صلاحیت کاندیداهای تیروکمان و شمشیربازی در مرحله بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون های تیروکمان و شمشیربازی اسفندماه سال گذشته انجام شد و طی آن به ترتیب ۱۳ و ۲ کاندیدا برای شرکت در مجمع انتخاباتی این دو فدراسیون ثبت نام کردند.

بلافاصله پس از اتمام مهلت ۱۰ روز کاری ثبت نام کاندیدا، اسامی نامزدهای واجد شرایط به منظور بررسی صلاحیت آنها در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفت اما هنوز این مرحله به سرانجام نرسیده است. پروسه بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون ها حداکثر دوماهه است.

بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون های تیروکمان و شمشیربازی، نتیجه توسط وزارت ورزش به دبیر مجمع این دو فدراسیون اعلام می شود سپس زمان انتخابات آنها مشخص خواهد شد.

غلامرضا شعبانی بهار (معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان)، کریم صفایی (رئیس پیشین فدراسیون)، مهدی مبینی (معاون دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها)، منصور عبدی(نایب رئیس فدراسیون)، حمیدرضا یاری (رئیس هیات تیروکمان استان همدان) و حجت‌الله واعظی(مربی سابق تیم ملی) همراه با حمیدرضا بتو، محسن باقریان، مهدی مسعودی آشتیانی، رضا میرابوطالبی، محمدرضا سامانی، امیر یگانه و احمد ارشدی کاندیداهای ریاست فدراسیون تیروکمان هستند.

دوره ریاست محمدعلی شجاعی در فدراسیون تیروکمان خردادماه سال گذشته به پایان رسید. وی از ۲۵ بهمن ماه با حکم وزیر ورزش به عنوان سرپرست در این فدراسیون مشغول به فعالیت است.

به گزارش مهر، دوره چهار ساله ریاست فضل الله باقرزاده در فدراسیون شمشیربازی نیز خردادماه به پایان می رسد. وی و انوش جهانی (نایب رئیس فدراسیون) تنها کاندیداهای انتخابات آتی فدراسیون شمشیربازی هستند.