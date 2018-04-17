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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۸:۲۰

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه:

گمرکات شوشمی و شیخ صله آماده ارائه خدمات مبادلات موقت مرزی هستند

گمرکات شوشمی و شیخ صله آماده ارائه خدمات مبادلات موقت مرزی هستند

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: برای ساماندهی مبادلات در بازارچه های موقت مرزی استان، گمرکات کرمانشاه آماده ارائه خدمات در بازارچه‌های شوشمی و شیخ صله است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرکات استان کرمانشاه، خلیل حیدری گفت: با توجه به اینکه معیشت خانوارها در شهرستانهای همجوار با مبادی مرزی آن با درآمدهای حاصل از تجارت با کشور عراق عجین گردیده و مبادلات تجاری با آن کشور از نقش تعیین کننده ای بر اقتصاد منطقه برخوردار است.

وی افزود: گمرکات استان کرمانشاه در راستای اجرایی شدن و ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های موقت مرزی، زیرساختهای لازم را در حوزه فعالیت های گمرکی در گمرکات بازارچه های مرزی شوشمی و شیخ صله فراهم کرده و آماده ارائه خدمات به تجار فعالین اقتصادی و ساکنین این مناطق است.

این مسئول تصریح کرد: گمرکات استان کرمانشاه در جهت ساماندهی مبادلات در بازارچه های موقت مرزی استان، آماده هرگونه همکاری با دستگاههای ذی ربط از جمله استانداری، فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت در این زمینه می باشد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه، از فراهم نمودن زیرساختهای گمرکی لازم در بازارچه ی مرزی تیله کو و در آینده نزدیک جهت ساماندهی مبادلات در بازاچه های موقت مرزی استان خبر داد.

وی در پایان گفت: در جهت تسریع و روانسازی مبادلات در بازارچه های موقت مرزی استان و در راستای ارائه خدمات مطلوب، مجموعه گمرکات استان کرمانشاه آماده ارائه هرگونه مشاوره و راهنمایی در این زمینه به تجار و فعالین اقتصادی است.

کد مطلب 4272992

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