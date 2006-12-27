نمایندگان دیدگاههای خود را به نام مجلس مطرح نکنند / عید قربان نماد روشن حج است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه عنی امروز مجلس با اشاره به فرا رسیدن عید قربان با تبریک این عید به همه مسلمانان جهان اظهار داشت: عید قربان نماد و علامت روشن حج است که عبادت بزرگ اسلامی است.

وی افزود: حج عبادتی است که هر دو جنبه اجتماعی و فردی اسلام را توما با خود دارد. عید سعید قربان مانند عید سعید فطر حقیقت اسلام را که جمع میان جنبه های اجتماعی روحی و سیاسی است در خود نشان می دهد.

وی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات حجاج بیت الله الحرام ، برای مسلمانان در هر دو جنبه معنوی و اجتماعی آرزوی تعالی کرد.

رئیس مجلس در ادامه سخنان خود در تذکری به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: گاهی در برخی مطبوعات سخنی از قول نمایندگان نقل می شود که به مجلس بر می گردد و به نام مجلس مطرح می شود . به عنوان مثال گفته می شود مجلس چنین خواهد کرد. بنده فکر نمی کنم این نوع صحبت کردن و انتصاب مطلبی که مجلس هنوز در مورد ان تصمیم نگرفته به مجلس صحیح باشد زیرا هیچ کسی نمی تواند رای مجلس را پیش بینی کند.

حداد عادل گفت: خواهش می کنم نمایندگان در مصاحبه ها اگر نظر خود را بیان می کنند بگویند این نظر شخصی من است ، نگویند نظر کمیسیون این است . البته اگر کمیسیون رای داده بود رای کمیسیون را بگویند. نمونه این مورد در خصوص سهیه بندی بنزین و قیمت گذاری بود که بنده در مطبوعات دیدم که با عنوان درشت آورده شده است که مجلس چنین خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این دور از اختیاط است وخلاف شأن نماینده مجلس است و اعتبار مجلس و نماینده را کم می کند.

رئیس مجلس در تذکر دیگر به نمایندگان در خصوص امضاهای نمایندگان پای نامه ها و بیانیه ها گفت: ما فرم هایی برای امضا نمایندگان تهیه کرده ایم و توصیه داریم که بر اساس شماره نامه ها را امضا کنند که شمارش امضا برای ما ممکن باشد گاهی دیده می شود این موضوع رعایت نمی شود کسی چیزی می نویسد و زیر آن روی کاغذ به صورت نقاشی عجیب و غریب امضاها به ما تحویل داده می شود که تحقیق در مورد انها ممکن نیست و برخی نمایندگان هم اعتراض می کنند که شمارش امضاها منطبق بر واقعیت نبوده است.

وی افزود: ما از این پس هر نامه و بیانیه ای که در غیر آن کاربرگ مخصوص به هیات رئیسه و منشی ها داده شود قرائت نخواهیم کرد.