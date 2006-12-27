جامعه اسلامی دانشگاهیان قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این بیانیه آمده است: درحالی که رژیم صهیونیستی با امتناع از پیوستن از NPT و با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، امنیت منطقه را به شکل آشکار در معرض تهدید قرار داده تصویب قطعنامه غیر عادلانه 1737 برای محروم نمودن ایران از دارا بودن چرخه سوخت در برنامه هسته ای صلح آمیز نشانگر تداوم سیاست های خصمانه آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ در برابر اراده استوار ملت ایران است.

جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران ضمن اعتراض به تصویب قطعنامه شورای امنیت بهره گیری از دانش هسته ای در مصارف صلح آمیز را حق مسلم ایران دانسته و بر تداوم این فعالیت ها اصرار می ورزد. جامعه اسلامی دانشگاهیان ضمن توصیه به مسئولین کشور نسبت به برخورد مناسب با شیطنت های آمریکا در شورای امنیت خاطر نشان کرد: که در شرایط دشوار فعلی، وفاق ملی باید نه یک شعار تاکتیکی، بلکه به عنوان سیاست استراتژیک از سوی تمام جریانهای سیاسی کشور و به صورت جدی پیگیری گردد.

در پایان این بیانیه آمده است امر مسلم این است که ادامه فشارهای غرب برای محروم ساختن ایران از دانش هسته ای که از طریق مکانیسم های تنبیهی صورت می گیرد مقامات کشورمان را به تجدید نظر در تداوم همکاری ها با آژانس و دیگر نهادهای بین المللی وادار خواهد نمود.

چرا که امکان همکاری و مذاکره فقط زمانی میسر است که طرفین به شکل مساوی و عادلانه و خارج از اقدامات غیر حقوقی بتوانند اعتماد سازی متقابل کنند.